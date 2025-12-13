scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'जांच उम्मीद के मुताबिक...' SIT की चार्जशीट पर बोलीं जुबीन गर्ग की पत्नी

ज़ुबीन गर्ग की पत्नी गरिमा का स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) की फाइल की गई चार्जशीट पर बयान आया है. उन्होंने कहा कि जांच उम्मीद के मुताबिक आगे बढ़ी है. हमें उम्मीद है कि दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा मिलेगी.

Advertisement
X
SIT ने जुबीन गर्ग केस में 4 लोगों को बनाया आरोपी.(File Photo: ITG)
SIT ने जुबीन गर्ग केस में 4 लोगों को बनाया आरोपी.(File Photo: ITG)

ज़ुबीन गर्ग की पत्नी गरिमा ने शुक्रवार को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) की फाइल की गई चार्जशीट पर अपना बयान दिया है. एसआईटी की चार्जशीट में सिंगर की हत्या के सिलसिले में चार लोगों के नाम हैं. एक एजेंसी के मुताबिक गरिमा ने कहा कि हमारे परिवार की ओर से आरोपियों के खिलाफ फाइल की गई FIR के आधार पर जांच शुरू हुई. जांच उम्मीद के मुताबिक आगे बढ़ी, जिसके लिए हम जांच एजेंसी के आभारी हैं.

गरिमा ने आगे कहा कि जांच के नतीजे लोगों की उम्मीदों के मुताबिक थे और कहा कि अब सब कुछ ज्यूडिशियल प्रोसेस पर निर्भर करता है. हमें उम्मीद है कि ये प्रोसेस भी आसानी से आगे बढ़ेगा. हमें अपने देश की ज्यूडिशियरी पर भरोसा है और हम चाहते हैं कि दोषियों को उसी हिसाब से सज़ा मिले.

यह भी पढ़ें: सिंगर जुबीन गर्ग डेथ मामले में नया अपडेट, असम पुलिस ने तीन महीने बाद फाइल की चार्जशीट

सम्बंधित ख़बरें

Assam CM Himanta Biswa Sarma at Agenda Aaj Tak 2025
मुसलमान वोट, शेख हसीना, जुबीन गर्ग... एजेंडा आजतक में हिमंत बिस्वा सरमा की 10 बड़ी बातें 
Singer Zubeen Garg's cousin and DSP of Assam Police, Sandipan Garg, was arrested in connection with the death of singer Zubeen Garg in Singapore
जुबीन गर्ग के चचेरे भाई और DSP संदीपन की मुश्किलें बढ़ीं, गिरफ्तारी के बाद अब सस्पेंड भी हुए 
Singer Jubin Garg drowns in Singapore, investigation underway.
असम पहुंचे राहुल गांधी, सिंगर जुबीन गर्ग के पर‍िवार से की मुलाकात 
जुबीन गर्ग मौत मामले में बैंडमेट का सनसनीखेज दावा! मैनेजर पर लगाए गंभीर आरोप 
इसी साल सितंबर महीने में जुबीन गर्ग की मौत हुई थी.
सिंगर जुबीन गर्ग डेथ मामले में नया अपडेट, असम पुलिस ने तीन महीने बाद फाइल की चार्जशीट 

गरिमा ने कहा कि चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा है कि वे चीफ जस्टिस से फास्ट-ट्रैक कोर्ट के लिए रिक्वेस्ट करेंगे. उन्होंने कहा कि हम यह भी चाहते हैं कि मामला जल्द से जल्द सुलझ जाए. हमारा घर टूट गया है और लोग बहुत परेशान हैं कि ज़ुबीन गर्ग जैसे व्यक्ति की हत्या हो सकती है. पूरे असम के लोग चाहते हैं कि दोषियों को सज़ा मिले.

Advertisement

SIT ने चार आरोपियों पर लगाया है हत्या का आरोप

सिंगापुर के अधिकारियों की जांच में शामिल होने के बारे में उन्होंने कहा कि जांच परिवार की FIR पर आधारित है और उन्हें जांच और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है. ज़ुबीन गर्ग की मौत की जांच कर रही SIT ने शुक्रवार को यहां एक कोर्ट में दायर चार्जशीट में सिंगर के सेक्रेटरी सिद्धार्थ शर्मा और फेस्टिवल ऑर्गनाइज़र श्यामकानु महंता समेत चार आरोपियों पर हत्या का आरोप लगाया है.

गर्ग के बैंड के सदस्य शेखर ज्योति गोस्वामी और अमृतप्रभा महंता पर भी हत्या का आरोप लगाया गया है. श्यामकानु महंता नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के चीफ ऑर्गनाइज़र थे, जिसमें शामिल होने के लिए गर्ग सिंगापुर गए थे. जहां 19 सितंबर को समुद्र में तैरते समय रहस्यमयी हालात में उनकी मौत हो गई.

गुप्ता ने कहा कि सिंगर के दो पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर (PSO) -- नंदेश्वर बोरा और प्रबीन बैश्य -- पर उन्हें सौंपे गए फंड या प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल करके क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का आरोप लगाया गया है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    करियर राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement