खुशखबरी: आज ताजमहल, कुतुब मीनार में महिलाओं की एंट्री फ्री, महिला दिवस पर ASI का गिफ्ट

आज महिला दिवस है. देश विदेश में महिला शक्ति को नमन करते हुए इस दिन को मनाया जा रहा है. इस मौके पर भारत सरकार ने देश विदेश की महिलाओं को तोहफा दिया है. आज के दिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) के तहत संरक्षित सभी ऐतिहासिक स्मारकों में महिलाओं का प्रवेश निशुल्क है.

यह आदेश एएसआई के संयुक्त महानिदेशक (स्मारक), एम नंबिराजन द्वारा जारी किया गया है. आदेश के अनुसार आज भारतीय और विदेशी महिला पर्यटकों को सभी संरक्षित स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों पर पर मुफ्त प्रवेश दिया जा रहा है.

On the occasion of #InternationalWomensDay Entry will be FREE for all women visitors at all @ASIGoI ticketed centrally protected monuments & site museums. #internationalwomensday2021 #अंतर्राष्ट्रीय_महिला_दिवस pic.twitter.com/JNirVqqbdf