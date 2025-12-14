बिहार सरकार में मंत्री, 5 बार के विधायक और युवा नेता... जानिए कौन हैं BJP के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने रविवार को नितिन नबीन को पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है. बीजेपी का ये चौंकाने वाला कदम है, क्योंकि जेपी नड्डा की जगह पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा. इसको लेकर लंबे समय से माथापच्ची चल रही थी. इसके लिए कई नेताओं का नाम कयासों में चल रहा था. लेकिन नितिन नबीन के नाम की कोई चर्चा नहीं थी. लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर अपने फैसले से सभी को चौंकाया है. ऐसे में आइए जानते हैं की आखिर नितिन नबीन कौन हैं.
बिहार सरकार में मंत्री हैं नितिन नबीन
नितिन नबीन सिन्हा कायस्थ समुदाय से आते हैं. वह बिहार सरकार में सड़क निर्माण मंत्री भी हैं. नितिन नबीन दिग्गज भाजपा नेता नवीन किशोर सिन्हा के बेटे हैं. वह 5 बार के विधायक हैं. नितिन नबीन महज 45 साल के हैं. वह बीजेपी की यह जिम्मेदारी संभालने वाले सबसे कम उम्र के नेता बन गए हैं. अमित शाह जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, तब उनकी उम्र 50 साल थी. ऐसे में उन्हें ये जिम्मेदारी देकर बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला है.
नितिन नबीन ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों में लगभग 84,000 वोटों से जीत हासिल की. उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा को भारी अंतर से हराया था.
छत्तीसगढ़ चुनाव के प्रभारी थे नितिन नबीन
बीजेपी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए नितिन नबीन को प्रभारी बनाया था. पार्टी ने इस चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की थी. नितिन नबीन को संगठन में काम करने का बड़ा अनुभव है. यानी सरकार के साथ ही संगठन में काम करने का उनके पास खासा अनुभव है.
पहली बार 2006 में उपचुनाव में जीते थे नितिन नबीन
नितिन नबीन पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं और लगातार पांचवीं बार जनता का भरोसा जीत चुके हैं. उन्होंने पहली बार 2006 के उपचुनाव में पटना पश्चिम से जीत दर्ज की थी. इसके बाद वे 2010, 2015, 2020 और 2025 के विधानसभा चुनावों में लगातार बांकीपुर सीट से विजयी रहे. 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने 98,299 वोट हासिल कर आरजेडी उम्मीदवार रेखा कुमारी को 51,936 वोटों के बड़े अंतर से हराया, जो उनकी अब तक की सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है. वह बिहार सरकार में दो बार कैबिनेट मंत्रालय संभाल चुके हैं.
पूर्व विधायक नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के बेटे हैं नितिन
नितिन नबीन का जन्म पटना में हुआ. उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रहे हैं. पिता के निधन के बाद नितिन नबीन ने सक्रिय रूप से चुनावी राजनीति में कदम रखा और जल्द ही अपनी अलग पहचान बनाई. राजनीति में आने से पहले वे भारतीय जनता युवा मोर्चा में भी सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं, जहां से उनके संगठनात्मक कौशल को पहचान मिली.
जेपी नड्डा की लेंगे जगह
पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था. तब से ही नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश की जा रही थी. नड्डा 2020 में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे. बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका कार्यकाल जून 2024 को खत्म हो चुका है. तब से वे एक्सटेंशन पर थे. अब नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव तक नितिन नबीन ही इस पद की जिम्मेदारी संभालेंगे.