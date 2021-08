Indian Railway: रेलवे ये 20 स्पेशल ट्रेनें कर रहा बहाल, 15 अगस्त से शुरू होगी टिकट बुकिंग

Indian Railway Special Trains: यात्रियों की सुविधा के लिए पश्चिम रेलवे (Western Railway) ने 10 जोड़ी यानी 20 स्‍पेशल ट्रेनों (Special Trains) को अगली सूचना तक बहाल करने का ऐलान किया है. जिसमें बांद्रा टर्मिनस-अहमदाबाद सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन की फ्रीक्वेंसी सप्ताह में तीन दिन से बढ़ाकर दैनिक करने के करने का फैसला किया गया है. अब यह ट्रेन प्रतिदिन चलेगी.

> ट्रेन नंबर 09073/09074 बांद्रा टर्मिनस-गांधीधाम सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन

ट्रेन संख्या 09073 बांद्रा टर्मिनस-गांधीधाम स्पेशल ट्रेन प्रत्येक शुक्रवार को बांद्रा टर्मिनस से 14.40 बजे चलेगी और अगले दिन 05.40 बजे गांधीधाम पहुंचेगी. यह ट्रेन 20 अगस्त 2021 से अगली सूचना तक चलेगी. इसी प्रकार ट्रेन संख्या 09074 गांधीधाम-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल ट्रेन प्रत्येक गुरुवार को गांधीधाम से 20.45 बजे चलेगी और अगले दिन 11.55 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी. यह ट्रेन 19 अगस्त 2021 से अगली सूचना तक चलेगी.

> ट्रेन नंबर 09035/09036 मुंबई सेंट्रल-पोरबंदर सौराष्ट्र स्पेशल ट्रेन

ट्रेन संख्या 09035 मुंबई सेंट्रल-पोरबंदर विशेष ट्रेन प्रतिदिन मुंबई सेंट्रल से 09.20 बजे चलेगी. ये ट्रेन अगले दिन 05.30 बजे पोरबंदर पहुंचेगी. यह ट्रेन 18 अगस्त 2021 से अगली सूचना तक चलेगी. इसी प्रकार ट्रेन संख्या 09036 पोरबंदर-मुंबई सेंट्रल स्पेशल प्रतिदिन पोरबंदर से 21.20 बजे चलेगी और अगले दिन 19.30 बजे मुंबई सेंट्रल पहुंचेगी.

WR will restore 10 pairs of #SpecialTrains till further advice.



Booking of Train Nos. 09035, 09036, 09229, 09519 & 09520 will open on 15.08.21 & of Train Nos. 09073 & 09074 will open on 16.08.21 at nominated PRS counters & IRCTC website. @drmbct pic.twitter.com/TitPl8oq8Z