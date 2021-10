Indian Railway: दिवाली से पहले पश्चिम रेलवे चलाने जा रहा ये स्पेशल ट्रेनें, देखें टाइम शेड्यूल

Indian Railway Festive Special Trains: त्योहार को ध्यान में रखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए पश्चिम रेलवे ने 5 अतिरिक्त विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है. ये स्पेशल ट्रेनें विशेष किराये के साथ चलाई जायेंगी. ये ट्रेन बांद्रा टर्मिनस-सूबेदारगंज बांद्रा टर्मिनस-मऊ, सूरत-सूबेदारगंज, सूरत-करमाली और अहमदाबाद-कानपुर सेंट्रल के बीच चलाई जाएंगी.

1- बांद्रा टर्मिनस- सूबेदारगंज -

ट्रेन संख्या 09191 बांद्रा टर्मिनस-सूबेदारगंज प्रत्येक बुद्धवार को बांद्रा टर्मिनस से 19.25 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 22. 20 बजे सूबेदारगंज पहुंचेगी. यह ट्रेन 27 अक्टूबर से 24 नवंबर 2021 के बीच चलाई जाएगी. वहीं ट्रेन संख्या 09192 सूबेदारगंज से बांद्रा टर्मिनस प्रत्येक शुक्रवार को 6.00 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 11.55 बजे बांद्रा पहुंचेगी.

2- बांद्रा टर्मिनस-मऊ स्पेशल

ट्रेन संख्या 09193 बांद्रा टर्मिनस-मऊ स्पेशल प्रत्येक मंगलवार को बांद्रा टर्मिनस से रात 10.25 बजे प्रस्थान करेगी और तीसरे दिन 9 बजे मऊ पहुंचेगी. ट्रेन 26 अक्टूबर से 16 नवंबर तक चलेगी. 09194 मऊ-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल प्रत्येक गुरुवार को शाम 7 बजे मऊ से चलेगी और तीसरे दिन 4.30 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी. यह ट्रेन 28 अक्टूबर से 18 नवंबर तक चलेगी.

3- सूरत-करमाली

ट्रेन संख्या 09187 मंगलवार को सूरत से शाम 7.50 बजे चलेगी और अगले दिन 1.10 बजे करमाली पहुंचेगी. यह ट्रेन प्रत्येक मंगलवार को सूरत से शाम 7.50 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 11 बजे करमाली पहुंचेगी.

For the convenience of passengers, WR will run additional Special Trains on Special Fare between BDTS-Subedarganj/Mau & Surat-Subedarganj/Karmali.



For detailed information regarding timings of halts, passengers may please visit https://t.co/CmTCMnwJhY.@drmbct pic.twitter.com/YsNLiSHRTQ