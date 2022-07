IMD Rainfall Alert: यूपी समेत इन राज्यों में झूमकर बरसेंगे बादल, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

Rainfall Alert: देश के कई हिस्सों में इन दिनों भारी बारिश हो रही है. कई राज्यों के लिए इस बार का मॉनसून आफत बनकर सामने आया है. इस दौरान हुई घटनाओं में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. गुजरात और महाराष्ट्र के कई राज्यों में बाढ़ सी स्थिति पैदा हो गई है. असम में बाढ़ ने किसानों की हजारों एकड़ की फसलें बर्बाद कर दी है. इस बीच मौसम विभाग विभिन्न राज्यों के लगातार लिए चेतावनियां जारी कर रहा है.

बता दें कि पहाड़ी राज्यों में भी अब मॉनसून का असर दिखना शुरू हो गया है. हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लैंडस्लाइड की लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं. सड़कों पर मलबा गिरने कई जगहों पर आवाजाही रुकी हुई है. नदियां उफान पर हैं. ऐसे में लोग दहशत में जी रहे हैं.

उत्तर प्रदेश समेत इन राज्यों में होगी भारी बारिश

बता दें कि अभी तक दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में मॉनसून कमजोर ही रहा है. उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके अच्छी बारिश न होने की वजह से धान की रोपाई में देरी हुई है. ऐसे में वहां के किसानों को बेसब्री से अच्छी बारिश होने का इंतजार है. इस बीच मौसम विभाग ने ट्वीट कर 15 और 16 जुलाई को राजस्थान में, 19 जुलाई को हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में तथा 18, 19 जुलाई को उत्तराखंड में भारी बारिश के आसार जताए हैं.

Isolated heavy to very heavy rainfall also likely over Rajasthan on 15th & 16th; Himachal Pradesh & Uttar Pradesh on 19th and over Uttarakhand on 18th & 19th July, 2022.