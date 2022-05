Weather Update: इसी दिन का तो था इंतजार... दिल्ली-यूपी समेत इन 10 राज्यों में होगी बारिश, मौसम विभाग का राहत देने वाला अलर्ट

Rainfall Forecast Today: आखिरकार जिस दिन का लोगों को बेसब्री से इंतजार था, वह दिन आ ही गया. दरअसल, भीषण गर्मी का कहर झेल रहे कई राज्यों में आज बारिश का अनुमान जताया गया है. दिल्ली, यूपी, बिहार समेत देश के विभिन्न राज्यों में कई दिनों तक भीषण गर्मी पड़ने के बाद अब कुछ राहत मिली है. तापमान में कमी आने की वजह से हीटवेव नहीं चल रही है, जबकि कम-से-कम 10 राज्यों में बारिश होने की संभावना है. इन राज्यों में उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके, बिहार, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा आदि शामिल हैं. उधर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों में जमकर बारिश भी हुई है. इसके अलावा, मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि ओडिशा के कुछ जिलों में भी बारिश की संभावनाएं हैं.

हीटवेव से राहत, इन राज्यों में होगी झमाझम बारिश

पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, कर्नाटक, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ आदि में आज हल्की बारिश का अनुमान है. इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है. ओडिशा को लेकर मौसम विभाग के सीनियर साइंटिस्ट उमाशंकर दास ने बुधवार सुबह जानकारी दी है कि अगले कुछ घंटों में कटक और भुवनेश्वर में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. साथ ही, आंधी-तूफान के भी आसार जताए जा रहे हैं. बिजली भी कड़क सकती है, जिसकी वजह से लोगों को सुरक्षित जगह में ही रहने की चेतावनी दी गई है.

बिहार: मौसम ने ली करवट, 2 दर्जन से भी ज्यादा जिलों में होगी बारिश

बिहार में अगले 2 से 3 दिनों तक लोगों को भी भीषण गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं. मौसम विभाग के मुताबिक आज और कल बिहार के 31 जिलों में बारिश और वज्रपात होने के आसार है. इसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है. मौसम विभाग की मानें तो अगले दो-तीन दिनों तक बिहार के कई इलाकों में बारिश और वज्रपात होने की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर और दक्षिण बिहार दोनों ही क्षेत्रों में इस सप्ताह के अंत तक मौसम खुशगवार बना रहेगा और बारिश होगी जिससे आम लोगों को तकदीर गर्मी से राहत मिलेगी. बिहार के कई इलाकों में पिछले 24 घंटों में हल्की फुल्की बारिश हुई है जिससे मौसम ने करवट बदला है और पारा नीचे गिरा है.

Light to moderate rain along with thunderstorms likely occur in some parts of districts of Cuttack and Bhubaneswar for the next few hours. People are advised to move to safer places to protect themselves from a lightning strike: Umashankar Das, Senior Scientist, IMD, Bhubaneswar pic.twitter.com/JuwzOZaVcm