Weather Today: दिल्ली-UP में बारिश से राहत, लेकिन घने कोहरे के साथ बढ़ी ठंड, जान लीजिए आज का मौसम

IMD Citywise Temperature, Weather Update: उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत उत्तर भारत (North India Cold Wave) के विभिन्न राज्यों में अगले दो दिनों तक कंपकंपाती ठंड पड़ने वाली है. मौसम विभाग (IMD) ने अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग ने बताया है कि उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दो दिनों तक सर्दी सितम ढहाएगी. इसके अलावा, तीन दिनों तक इन इलाकों में सुबह और शाम को घना कोहरा (Dense Fog) भी छाया रहेगा. हालांकि, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई हिस्सों में पिछले तीन दिनों से हो रही बारिश (Rain) से आज से राहत मिल जाएगी लेकिन ठंड और कोहरा छाया रहेगा. दिल्ली, यूपी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आदि राज्यों में आज बारिश नहीं होगी.

मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, दिल्ली में आज तापमान में गिरावट आने की संभावना है. यहां का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है. सुबह और शाम कोहरा छाया रहेगा. मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी आज पारा गिरेगा और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. इसके अलावा, अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

