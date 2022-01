Weather Today: पहाड़ों पर बर्फबारी, दिल्ली समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, जानिए अपने शहर का मौसम!

Weather Update Today 25 Jan 2022: पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी की वजह से दिल्ली समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड (North India Cold Wave) जारी रहेगी. कई राज्यों में न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है. मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक, आज (मंगलवार) यानी 25 जनवरी को पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों में हल्की बारिश की संभावना है.

मौसम विभाग के अनुसार, राजधानी दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. जबकि सुबह-शाम के समय कोहरा और दिनभर बादल छाए रहने के आसार हैं. मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री और अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. चंडीगढ़ की बात करें तो यहां भी आज ठंड बढ़ सकती है. मिनिमम टेम्प्रेचर 8 डिग्री और मैक्सिमम टेम्प्रेचर 15 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.

इसके अलावा, उत्तराखंड के देहरादून का न्यूनतम तापमान आज 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. राजस्थान की राजधानी जयपुर का आज मौसम पिछले दिनों की ही तरह रहेगा. मौसम विभाग के मुताबिक, न्यूनतम तापमान 7 डिग्री और अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रह सकता है जबकि आसमान पूरी तरह से साफ रहेगा.

लेह की बात करें तो यहां का न्यूनतम तापमान माइनस 13 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम माइनस 2 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. इसके अलावा, यूपी की राजधानी लखनऊ में आज का तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं, जबकि अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. आसमान में कोहरा छाया रहेगा.

मुंबई में बीते दिनों हुए बेमौसम बरसात की वजह से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है. मुंबई के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 16 से 17 डिग्री तक पहुंच गया है. ठंड के मौसम में देश के उत्तरी राज्यों में पारा 16 से 17 डिग्री होना आम बात हो सकती है, लेकिन मुंबईकरों के लिए ये हाड़ कंपा देने वाली ठंड है. लोगों का कहना है कि मुंबई में पहले इतनी ठंड कभी नहीं पड़ी है.

