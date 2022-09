दिल्ली समेत इन राज्यों से मॉनसून की विदाई, जानिए राजधानी में इस साल कितनी हुई बारिश

Monsoon Withdrawn From These States Of North India: उत्तर भारत में मॉनसून की विदाई के लिए स्थितियां अनुकूल होती जा रही हैं. मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक पंजाब, चंड़ीगढ़, दिल्ली से मॉनसून की विदाई हो गई है. वहीं, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों से भी मॉनसून विदा हो गया है. इन राज्यों में आने वाले दिनों तक आसामान बिल्कुल साफ रहने के आसार हैं.

दिल्ली में 19 प्रतिशत कम हुई बारिश

दिल्ली के प्राथमिक मौसम केंद्र, सफदरगंज के मुताबिक राजधानी में इस बार मॉनसून सीजन में 516.9 मिमी बारिश दर्ज की. पिछले साल यह आंकड़ा 1169.4 मिमी के आसपास था. इस बार दिल्ली में पिछले साल के मुकाबले आधी से भी कम बारिश हुई है. मौसम विभाग के अनुसार इस मॉनसून सीजन में राजधानी में सामान्य से 19 प्रतिशत तक बारिश में कमी दर्ज की गई. हालांकि, मौसम विभाग 19 प्रतिशत तक कम और अधिक बारिश को 'सामान्य' की श्रेणी में रखता है .

(i) The Southwest Monsoon has further withdrawn from entire Punjab & Chandigarh;

some parts of Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh, West Uttar Pradesh and

Haryana; entire Delhi; some more parts of Rajasthan.