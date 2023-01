मौसम: ठंड-कोहरे से बेहाल उत्तर भारत, कश्मीर समेत इन राज्यों में बारिश का अलर्ट

Weather Forecast Today: दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के राज्यों में ठंड और कोहरे का प्रकोप जारी है. पहाड़ों पर जमाने वाली ठंड लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है. कश्मीर के कई इलाकों में पारा माइनस में पहुंच गया है. श्रीनगर में तापमान शून्य से नीचे है. साथ ही कोहरे से भी राहत नहीं है. पंजाब के बठिंडा में आज सुबह 5.30 बजे विजिबिलिटी 25 मीटर से भी कम दर्ज की गई है. आगरा में जीरो विजिबिलिटी की वजह से सड़क पर चलना मुश्किल हो रहा है. वहीं, हिमाचल के सोलन में तापमान माइनस 11 डिग्री तक जा पहुंचा है.

हरियाणा के अंबाला में 25 मीटर दृश्यता यानी Visibility हिसार में 50, दिल्ली के पालम में भी 25 मीटर तक दर्ज की गई है. वहीं, पश्चिम राजस्थान के चूरू में 25 मीटर और गंगानगर में 50 मीटर दृश्यता रिकॉर्ड की गई. उत्तर प्रदेश की बात करें तो आगरा में 0, बरेली में 25, झांसी में 50 विजिबिलिटी रही. पूर्वी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 50, पूर्वी मध्य प्रदेश के सतना में 50 विजिबिलिटी दर्ज की गई.

घने कोहरे के कारण यातायात प्रभावित

दिल्ली समेत उत्तर भारत के राज्यों में ठंड लगातार कहर बरपा रही है. कोहरे के चलते सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो रहा है. IMD ने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से मौसम में बदलाव का अनुमान जताया है. मौसम विभाग के मुताबिक, 11 से 13 जनवरी के बीच पहाड़ी इसाकों में बर्फबारी और हल्की बारिश हो सकती है.

Dense fog engulfs Delhi this morning, leading to reduced visibility. Visuals from Mangolpuri and Paschim Vihar. pic.twitter.com/ifO8FdYipo

•In quick succession, another Western Disturbance is likely to cause scattered to fairly widespread rainfall/snowfall likely over Western Himalayan Region during 10th-13th January and light isolated rainfall over adjoining plains during 11th-13th January, 2023. pic.twitter.com/KM5R3dXMxh