Weather update: जम्मू-कश्मीर से उत्तराखंड तक मौसम में आएगा बदलाव, जानें दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, पूरे मार्च पश्चिमी विक्षोभ की तीव्रता और इनकी संख्या कम होने लगी है. पश्चिमी विक्षोभ के कारण जम्मू-कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक मौसम में बदलाव आएगा. जिससे बारिश और बर्फबारी होने की आशंका है. 16 मार्च के आसपास एक और पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावनाए हैं. मौसम विभाग ने बताया कि अगले 5 दिनों के दौरान देश में गर्मी की कोई संभावना नहीं है.

हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के कारण मंगलवार (16 मार्च 2021) की रात से को प्रभावित करने की बहुत संभावना है. इस वजह से 17 और 18 मार्च के दौरान पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में हल्की बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है. बात करें देश की राजधानी दिल्ली की तो आज मुख्य रूप से आसमान साफ रहेगा.

A fresh Western Disturbance is very likely to affect the Western Himalayan Region from night of 16th March. Under its influence, isolated to scattered light rainfall/snowfall over Western Himalayan Region during 17th-18th March...