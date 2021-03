Delhi Weather Updates: दिल्ली में अचानक बदला मौसम, छाया अंधेरा, कई इलाकों में तेज बारिश, जानें मौसम अपडेट

दिल्ली एनसीआर के मौसम ने शुक्रवार को अचानक से करवट ले ली. सुबह से ही आसमान में चारों तरफ घने बादल छाए रहे दिन के वक्त मानो अचानक से अंधेरा छा गया हो. इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर में कई इलाकों में झमाझम बारिश भी हुई जिससे तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई. दिल्ली के कनॉट प्लेस और उसके आस-पास के इलाकों में झमाझम बारिश हुई. वहीं नोएडा समेत एनसीआर में भी बारिश दर्ज की गई है. मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली-एनसीआर में आज दिनभर रुक-रुककर बारिश होती रहेगी.

Delhi witnesses a change in weather and receives rainfall this morning. Visuals from near India Gate. pic.twitter.com/7lXUZ1styb