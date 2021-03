देश भर में कोरोना का तेजी से बढ़ रहा खतरा, महाराष्ट्र के बाद अब मध्य प्रदेश में सख्ती की आहट

महाराष्ट्र में कोरोना बेकाबू होता दिख रहा है. कोविड-19 के नए मामले बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं. पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 16,620 नए मामले सामने आए, जो कि इस साल एक दिन में सामने आए सर्वाधिक नए मामले हैं. साथ ही राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 23 लाख 14 हजार के पार पहुंच गई है. जबकि पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के चलते 50 लोगों की मौत हो गई. इसी के साथ राज्य में इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 52,861 हो गई.

देश में 26,291 नए मामले

भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 26,291 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,13,85,339 हुई. 118 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 1,58,725 हो गई है. देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या अब 2,19,262 है और डिस्चार्ज हुए मामलों की कुल संख्या 1,10,07,352 है. देश में कुल 2,99,08,038 लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई गई है.

मध्य प्रदेश में कोरोना के 743 नए मामले

मध्य प्रदेश में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 743 नए मामले आने के साथ ही प्रदेश में वायरस से अब तक संक्रमित पाए गए लोगों की कुल संख्या 2,68,594 पहुंच गई. राज्य में पिछले 24 घंटों में इस बीमारी से प्रदेश में दो और व्यक्तियों की मौत हुई है. प्रदेश में अब तक इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 3,887 हो गई है.

मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक प्रदेश में रविवार को कोविड-19 के 263 नए मामले इंदौर में आए, जबकि भोपाल में 139 और जबलपुर में 45 नए मामले आए. प्रदेश में कुल 2,68,594 संक्रमितों में से अब तक 2,59,987 मरीज स्वस्थ होकर घर चले गए हैं और 4,740 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है.

MP में नाइट कर्फ्यू लागू करने पर चर्चा

मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों को ध्यान में रखते हुए सरकार सख्ती बढ़ाने की तैयारी में है. कोरोना की स्थिति पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, 'मैंने टीम को रात के कर्फ्यू और अन्य चीजों पर चर्चा करने का निर्देश दिया है. संबंधित विभाग के साथ कल यानी मंगलवार को एक बैठक होगी और जरूरी हुआ तो कुछ और कदम उठाए जाएंगे.'

पुणे में 3,267 केस

इससे पहले महाराष्ट्र में लगातार 2 दिन कोरोना के 15 हजार से ज्यादा केस आए थे और अब ये आंकड़ा बढ़कर 16 हजार के पार पहुंच गया है. महाराष्ट्र के पुणे में भी कोरोना के केस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं. पिछले 24 घंटे में पुणे में कोरोना के 3,267 केस मिलने से हड़कंप मच गया, वहीं यहां कोरोना के कारण 25 लोगों की मौत हो गई. महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भी कोरोना के 1023 नए मरीज मिले. तेजी से बढ़ रहे आंकड़ों को देखते हुए यहां अस्पतालों में बेड बढ़ाने के निर्देश दे दिए गए हैं.

