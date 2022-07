Weather Today: गुजरात समेत इन राज्यों में भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया ये अलर्ट, जानें अपने शहर का हाल

Weather Update: गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश की वजह से हाई अलर्ट जारी किया गया है. दक्षिणी गुजरात के भारूच, नर्मदा, सूरत, छोटा उदयपुर, वलसाड, तापी, नवसारी में हाई अलर्ट घोषित किया गया है. इसके अलावा, सौराष्ट्र के कच्छ, द्वारका, जामनगर, मोरबी और राजकोट हाई अलर्ट पर हैं.

मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के लिए भोपाल समेत कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है. इसके अलावा महाराष्ट्र के भी कई जिले रेड अलर्ट पर हैं.

जानिए, क्या है दिल्ली के मौसम का हाल

मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, दिल्ली में आज भी बारिश के आसार हैं. यहां का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा. आज हल्की बारिश हो सकती है. अहमदाबाद में आज का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री, अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा. यहां तेज बारिश होगी.

जानिए अपने शहर के मौसम का हाल

अगले 24 घंटों के दौरान, दक्षिण मध्य प्रदेश, विदर्भ के कुछ हिस्सों, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा और दक्षिण गुजरात में मध्यम से भारी बारिश संभव है.

इन राज्यों में होगी बारिश

Scattered to fairly widespread light/moderate rainfall with isolated thunderstorm/lightning very likely over Jammu, Kashmir, Ladakh, Gilgit, Baltistan & Muzaffarabad, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Punjab, Haryana, Chandigarh, Delhi during next 3 days.