Weather Today: महाराष्ट्र समेत इन राज्यों में झमाझम बरसेंगे बादल, जानें अपने शहर के मौसम का हाल

Weather Updates, IMD Rainfall Alert: देश में मॉनसून की एंट्री के बाद से कई राज्यों के लिए बारिश आफत बनकर सामने आई है. देश के कई हिस्सों में स्थिति बाढ़ जैसी हो गई है. मुंबई और गुजरात के शहरी इलाकों में पानी भर गया है. यहां के ग्रामीण इलाकों में भी बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है. इसके अलावा उत्तराखंड और हिमाचल में बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर रखा है.

जानिए, क्या है दिल्ली के मौसम का हाल

मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, दिल्ली में आज भी बारिश के आसार हैं. यहां का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा. आज हल्की बारिश हो सकती है. अहमदाबाद में आज का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री, अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा. यहां तेज बारिश होगी.

Isolated very heavy rainfall very likely over West Madhya Pradesh & Telangana on 14th; East Madhya Pradesh on 13th & 17th; Vidarbha on 14th & 17th; Chhattisgarh on 16th & 17th; Odisha during 13th-16th; Konkan & Goa, Madhya Maharashtra & Gujarat region on 15th;

मौसम विभाग के ट्वीट के मुताबिक 14 जुलाई को पश्चिम मध्य प्रदेश और तेलंगाना में बहुत भारी बारिश हो सकती है. वहीं 13 और 17 जुलाई को को पूर्वी मध्य प्रदेश, 14 और 17 को विदर्भ, 16 और 17 को छत्तीसगढ़, 13 से 16 जुलाई के दौरान ओडिशा, 15 जुलाई को कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात क्षेत्र में भारी बारिश हो सकती है.

अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि

अगले 24 घंटों के दौरान, कोंकण और गोवा, गुजरात के कुछ हिस्सों, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ के कुछ हिस्सों, तेलंगाना और दक्षिण मध्य प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश संभव है.

Isolated heavy rainfall very likely over Himachal Pradesh, Punjab & Haryana on 13th & 14th, Uttarakhand on 13th, 14th, 16th & 17th; West Uttar Pradesh on 13th and over Rajasthan during 13th-15th July. Isolated heavy to very heavy rainfall likely over East Rajasthan on 14th July.