Weather Updates: बारिश-बाढ़ से पहाड़ से लेकर मैदान तक बेहाल, इन राज्यों में मौसम विभाग का अलर्ट

Weather Forecast Updates: देश के कई राज्य इस समय बारिश और बाढ़ से बेहाल हैं. मैदान से लेकर पहाड़ तक सैलाब के कहर से परेशान हैं. उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में नदियों-नालों ने रौद्र रूप धारण कर लिया है. भारी बारिश के कारण पहाड़ों पर भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं तो वहीं मैदानी राज्यों में बाढ़ के पानी ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है.



मध्य प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पिछले 24 घंटे से बारिश आफत बनकर बरस रही है. मकानों और दुकानों में बारिश का पानी घुसने लगा है. सड़कों पर सैलाब का मंजर दिखाई दे रहा है. कुलबहरा नदी में उफान से आस-पास के इलाके पानी में डूब गए हैं.

इस बीच मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के छह जिलों नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, होशंगाबाद और टीकमगढ़ में बारिश का अनुमान लगाया है. मौसम विभाग के अनुसार इन 6 जिलों में शनिवार को बारिश की संभावना है. मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि प्रदेश के भोपाल, राजगढ़, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, ग्वालियर एवं दतिया जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

#WATCH Madhya Pradesh: All 13 gates of the Tawa Dam in Hoshangabad's Itarsi opened by thirty feet each today, releasing over 5,33,823 cusecs of water. pic.twitter.com/MQh1Rb4Hp6



जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश से कई घरों को नुकसान

जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश से कई घरों को नुकसान पहुंचा है. भारी बारिश के कारण राजौरी के थानामंडी में कई घर क्षतिग्रस्त हुए हैं. सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने बताया कि पिछले दो दिनों में बारिश के बीच हुए भूस्खलन के कारण लगभग 30 कच्चे मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं. साथ ही कई मार्ग प्रभावित हुए हैं.

J&K: Several houses damaged in Rajouri's Thanamandi , following heavy rainfall in the area. Sub Divisional Magistrate says,"Around 30 kutcha houses have been partially damaged & roads are also affected due to the landslide that has occurred due to rainfall in the last two days." pic.twitter.com/dHZ370ttIs