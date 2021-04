Weather Update Today: यूपी-हरियाणा में अगले कुछ घंटों में बारिश की संभावना, दिल्ली में भी बदलेगा मौसम

IMD Weather Alert, Weather Forecast Latest Updates: जम्मू-कश्मीर और आसपास के क्षेत्रों पर पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस (Western Disturbance) बना हुआ है. जबकि ओडिशा के उत्तरी तट पर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से उत्तर भारत में मौसमी गतिविधियों में बदलाव हो रहा है.

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मौसम में आज (शुक्रवार) उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा.

Delhi Weather: दिल्ली में बदलेगा मौसम का मिजाज

मौसम विभाग के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को दिन भर आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. साथ ही हल्की बारिश भी होने की संभावना है. इससे तापमान में कुछ कमी आने और गर्मी से राहत रहने की उम्मीद है. मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में 23 अप्रैल को न्यूनतम तापमान (Minimum Temperature) 20 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान (Maximum Temperature) 35 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है.

यूपी-हरियाणा में बारिश होने की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार पंजाब-हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में शुक्रवार को हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में रोहतक, झज्जर, सोनीपत, गुरुग्राम, शामली, खतौली, मुजफ्फरनगर, देवबंद, बागपत, सहारनपुर, बहादुरगढ़ समेत कई जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना जताई है.

