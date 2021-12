Cold Weather: कहीं ओस की बूंदें बनीं बर्फ तो कहीं माइनस में पारा, शीतलहर की चपेट में समूचा उत्तर भारत

Today Weather Forecast: पहाड़ों पर बर्फबारी के बीच मैदानी इलाकों में शीतलहर (Cold Wave) का सितम जारी है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ठंड से कांपने लगी है. पंजाब और हरियाणा भी सर्दी से ठिठुर रहा है. वहीं, उत्तर प्रदेश में सिहरन बढ़ गई है. राजस्थान में कश्मीर की तरह ओस की बूंदें बर्फ बन रही हैं. मध्य प्रदेश में भी लोग ठंड से थरथरा रहे हैं. कश्मीर से लेकर राजस्थान तक उत्तर भारत के राज्यों के कई शहरों में तापमान माइनस में पहुंच गया है.

आधे दिसंबर के बाद ठंड का मिजाज इतनी तेजी से बदला कि उत्तर भारत के राज्यों में तापमान में गिरावट के साथ ठिठुरन बढ़ी है. शीतलहर का ऐसा असर है कि दिन में धूप खिलने के बावजूद ठंडी हवाएं शरीर को चुभ रही हैं. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक राजस्थान और मैदानी इलाकों के जमने की वजह पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी है.

हिमाचल से लेकर उत्तराखंड और कश्मीर के कई इलाकों में तापमान माइनस में चला गया है. नए साल के काउंटडाउन के साथ दिल्ली की सर्दी ने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है. दिल्ली में सोमवार को पारा लुढ़कर 3.2 डिग्री तक जा पहुंचा, जो इस सीजन का सबसे कम पारा रिकॉर्ड हुआ.

