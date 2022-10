Rainfall Today: दिल्ली से महाराष्ट्र तक कई राज्यों में बारिश, यूपी में भी बदला मौसम, जानें IMD अलर्ट

Weather Update Today: दिल्ली से महाराष्ट्र तक देश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हो रही है. यूपी में भी मौसम का मिजाज बदला है. IMD के मुताबिक, आने वाले 2-3 दिनों में बढ़िया बारिश देखी जा सकती है. मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 11 अक्टूबर तक हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी. इस दौरान बिजली गिरने की भी आशंका है. वहीं, हरियाणा में 8 और 9 और पूर्वी राजस्थान 11 अक्टूबर तक बारिश होने की संभावना है.

महाराष्ट्र में भी बारिश के आसार

मौसम विभाग के मुताबिक आज (शनिवार), 8 अक्टूबर को मुंबई में गरज के साथ भारी बारिश होगी.आईएमडी ने शहर और आसपास के जिलों ठाणे, पालघर और कोंकण क्षेत्र के लिए अगले दो दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया.

#WATCH | Maharashtra: Several parts of Mumbai face waterlogging due to incessant heavy rainfall; visuals from Hindmata area pic.twitter.com/8WqRh00TOt

जानिए अपने शहर के मौसम का हाल

इन राज्यों में भी बारिश की संभावना

आईएमडी के मुताबिक, 08 से 11 अक्टूबर के दौरान अरुणाचल प्रदेश और असम, मेघालय में भारी बारिश हो सकती है. इसके अलावा 10 -11 अक्टूबर को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश की आशंका है. वहीं, देश की राजधानी दिल्ली में भी बारिश से मौसम सुहावना हो गया है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, दिल्ली में अगले 3-4 दिन हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी.

#WATCH | Delhi: Heavy rain witnessed in several parts of the national capital; visuals from ITO pic.twitter.com/hPEgC9Vqti