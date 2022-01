Weather Update: जम्मू-कश्मीर में भारी बर्फबारी के कारण कई फ्लाइट्स कैंसिल, दिल्ली समेत उत्तर भारत के इन राज्यों में बारिश से बदला मौसम

Weather Update Today, Delhi Rainfall: भारत में पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी (Snoefall) हो रही है तो मैदानी इलाकों में कोहरे (Fog) और ठंड (Cold) के बीच बारिश की गतिविधियां जारी हैं. मौसम विभाग (IMD) की ओर से तीन दिन के दौरान उत्तर भारत (North India) के अधिकतर राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, अगले 3-4 दिन उत्‍तर भारत में शीतलहर (Cold Wave) से तो मामूली राहत मिली रहेगी लेकिन IMD ने आज यानी 08 जनवरी को उत्‍तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्‍थान के अलग-अलग हिस्सों में बारिश होने का अनुमान लगाया है. मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर के अलावा शनिवार को हिमाचल प्रदेश और उत्‍तराखंड में भी बारिश-बर्फबारी का अनुमान है.

जम्मू-कश्मीर में भारी बर्फबारी (Heavy Snowfall) के चलते श्रीनगर में फ्लाइट्स प्रभावित हैं. श्रीनगर एयरपोर्ट की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, लगातार हो रही बर्फबारी से विजिबिलिटी काफी कम है, जिसकी वजह से उड़ानों पर असर पड़ा है. मौसम के कारण कई फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं.

Cancelled flights from Srinagar due to weather condition

Director Srinagar Airport

The continued snowfall has reduced the visibility at the airport. The snowfall is likely to continue till 11 am. All operations shall be delayed: Srinagar Airport