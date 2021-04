Weather Forecast Live Updates: दिल्ली में कल गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद, जानें मौसम का हाल

Weather Forecast Live Updates: मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, आज पूर्वोत्तर राज्यो में, तेलंगाना, मराठवाड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, ओडिशा सभी जगह गरज के साथ बारिश के आसार बने हुए हैं. राजस्थान में आज धूल भरी आंधी चलने की संभावना है और वहीं दक्षिण भारत में भी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुड्डुचेरी और केरल में आज भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है. आइए जानते हैं देशभर में आज कैसा मौसम रहेगा, कहां कितना दर्ज होगा तापमान.

Current Districtwise and Stationwise nowcast at 1030IST today (For details, kindly visit: https://t.co/w8q0AaMm0I)

If you observe any severe weather, report us at: https://t.co/5Mp3RKfD4y pic.twitter.com/mdye2RD9rw