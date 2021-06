UP में मॉनसून की एंट्री, इन राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट, जानें अपने राज्य का मौसम अपडेट

उत्तर प्रदेश में मॉनसून की एंट्री हो चुकी है. वहीं, दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में मॉनसून जल्द दस्तक दे सकता है. मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में एक दो दिन में मॉनसूनी बारिश का अनुमान है. मौसम विभाग के अनुसार राजधानी में इस बार समय से पहले मॉनसून आएगा. दिल्ली में मॉनसून सामान्य तारीख से 12 दिन पहले ही दस्तक दे सकता है. मॉनसून के आगमन के साथ ही प्रदेश में बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है. मौसम विभाग ने कई जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है.

इस बार यूपी में मॉनसून ने अपने समय से पहले दस्तक दी है. मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 से 5 दिनों तक UP के विभिन्न जिलों में बारिश हो सकती है. पूर्वी UP में मध्यम व भारी बारिश की संभावना जताई गई है, मौसम विभाग ने पूर्वी यूपी में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. वहीं पश्चिमी UP में भी गरज-चमक के साथ बारिश का अनुमान है. बीते 24 घंटे से UP के कई जिलों में रुक-रुक कर बारिश हो रही है.

आज किन राज्यों में होगी बारिश?

मौसम विभाग के मुताबिक आज बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है. वहीं, तेलंगाना, केरल, गोवा और कर्नाटक में भारी बारिश की संभावना है. इसके अलावा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

मुंबई में हाई टाइड का अलर्ट

मुंबई में बारिश का सिलसिला जारी है. आज भी मौसम विभाग ने मुंबई में हाई टाइड की चेतावनी जारी की है. विभाग के मुताबिक आज दोपहर 14:49 बजे मुंबई में हाई टाइड आ सकता है, जिसकी लहरें 4 मीटर तक ऊपर उठ सकती हैं. साथ ही शहर में मध्यम से भारी की संभावना को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है.

पंजाब, हरियाणा बारिश का अनुमान

पंजाब एवं हरियाणा के कई हिस्सों में सोमवार और मंगलवार को बारिश होने का अनुमान है. मौसम विभाग ने दोनों राज्यों में पंजाब और हरियाणा के अधिकतर हिस्सों में 14 जून और 15 जून को कहीं मध्यम और कहीं गरज के साथ छींटे पड़ने का पूर्वानुमान जताया है.

हिमाचल में पहुंचा मॉनसून

दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के रविवार को आधिकारिक तौर पर हिमाचल प्रदेश पहुंचने के साथ ही राज्य के कई इलाकों में बारिश हुई. मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि रविवार को राज्य के अधिकतर इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई. पिछले साल प्रदेश में 24 जून को मॉनसून आया था जबकि सामान्य रूप से उसके पहुंचने की तारीख 26 जून तय है. सोमवार को भी प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने का अनुमान है जबकि राज्य के कुछ निचले और मध्य पहाड़ी इलाकों में भारी वर्षा हो सकती है.

कर्नाटक में रविवार को और सोमवार की सुबह बारिश हुई है. इसके दिन भर रुक-रुक कर जारी रहने की संभावना है. वहीं, केरल में भी सोमवार सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है.

राजस्थान में अगले तीन दिनों में आंधी-बारिश के आसार

राजस्थान के बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा संभागों में अगले तीन दिनों में आधी के साथ बारिश होने और अधिकांश हिस्सों में तापमान में दो से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट का अनुमान है. सोमवार और मंगलवार को उत्तरी राजस्थान के कुछ भागों में धूल भरी आंधी के साथ तेज बारिश की संभावना बनी हुई है. बीकानेर, जयपुर व भरतपुर संभाग के जिलों में मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं, धूल भरी आंधी (हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा) के साथ तेज बारिश होने की संभावना है. इस दौरान इन जिलों में कहीं-कहीं बिजली भी गिर सकती है.

15 जून को एक बार फिर पश्चिमी राजस्थान की जोधपुर और बीकानेर संभाग में आंधी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी. इस दौरान तेज थंडरस्टोर्म, हवा की गति 40 से 60 किलोमीटर प्रतिघंटा तक दर्ज हो सकती है. अजमेर, जयपुर, भरतपुर कोटा संभाग के जिलों में भी 15-16 जून को आंधी-तूफान के साथ तेज बारिश होने की प्रबल संभावना है. उदयपुर व कोटा में भी 15-16-17 जून को आंधई के साथ बारिश का अनुमान है.