IMD Rainfall Alert: MP-गुजरात समेत इन राज्यों में पांच दिनों तक होगी भारी बारिश, UP के लिए आया ये अपडेट

Weather Update Today, 12 September 2022: देशभर में पिछले कई महीने से मॉनसून सीजन के चलते बारिश का दौर जारी है. इस महीने भी सामान्य या फिर सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना जताई गई है. इस समय मॉनसून ट्रफ दक्षिण की ओर है और अगले दो से तीन दिनों तक इसी दिशा में रहने की संभावनाएं हैं.

महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, यूपी समेत कई राज्यों में आने वाले दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. IMD के अनुसार, मराठवाड़ा क्षेत्र में 12 सितंबर को, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 12 और 13 को, बिहार में 13 और 14 को, झारखंड, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में 12 से 14 सितंबर को गरज के साथ भारी बारिश की संभावना है.

अगले पांच दिनों तक मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में भारी बारिश का अलर्ट है. गंगीय पश्चिम बंगाल और विदर्भ में 12, पूर्वी मध्य प्रदेश और गुजरात में 12 और 13 सितंबर को भारी से बहुत भारी बारिश होगी. पश्चिमी मध्य प्रदेश में 13 से 15 सितंबर को बारिश होगी.

The Depression over south Odisha moved west-northwestwards and weakened into a Well Marked Low Pressure Area at 0830 hrs IST of today over southeast Madhya Pradesh & neighbourhood. It is likely to move nearly northwestwards across Madhya Pradesh during next 48 hours. (1/13) pic.twitter.com/YouubLgkCr