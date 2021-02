बालाकोट की दूसरी बरसी पर वायुसेना ने ढेर किया 'टारगेट', IAF चीफ ने भी भरी उड़ान

भारतीय वायुसेना ने बालाकोट एयर स्ट्राइक का दूसरा साल मनाने के लिए शनिवार को लंबी दूरी की स्ट्राइक की. यह एक तरह का अभ्यास की तरह ही था. खास बात यह है कि इस स्ट्राइक को अंजाम देने वाले सदस्य वे लोग थे, जिन्होंने असल में बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया था. यानी आज की लंबी दूरी के स्ट्राइक अभ्यास में बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम देने वाला स्क्वॉड्रन ही शामिल था.

भारतीय वायुसेना प्रमुख राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने भी इस मौके पर असल ऑपरेशन को अंजाम देने वाले स्क्वॉड्रन पायलटों के साथ मल्टी एयरक्राफ्ट सॉर्टी उड़ाया. वायुसेना ने इस मौके पर लंबी दूरी से एक ठिकाने को ध्‍वस्‍त करने का अभ्‍यास किया. टारगेट प्रैक्टिस मिशन को राजस्थान सेक्टर में अंजाम दिया गया था. जबकि वायुसेना प्रमुख ने ग्वालियर में उड़ान भरा.

जाहिर है भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी 2019 को पाकिस्‍तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर जोरदार एयर स्ट्राइक की थी. वायुसेना ने आज का यह कार्यक्रम बालाकोट एयर स्‍ट्राइक की दूसरी वर्षगांठ को अपने अंदाज में याद रखने के लिए आयोजित किया था. एयर स्‍ट्राइक वायुसेना के उन्‍हीं जांबाज वीरों ने अंजाम दी जिन्‍होंने बालाकोट में आतंकियों के ठिकाने ध्‍वस्‍त किए थे.

