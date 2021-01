अमेरिका में भारतीय दूतावास के सामने प्रदर्शन, खालिस्तानी झंडे लहराये

केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है. आंदोलनकारी किसानों ने 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकाली जिसमें बवाल हो गया. बवाल इतना बढ़ा कि झड़प में 86 पुलिसकर्मी घायल हो गए. दिल्ली में हिंसा को लेकर अब 12 मामले दर्ज किए जा चुके हैं.

इस बीच, अमेरिका में खालिस्तान समर्थकों ने कृषि कानूनों के विरोध में अमेरिका में भारतीय दूतावास के सामने विरोध प्रदर्शन किया. न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी से भारतीय दूतावास के बाहर खालिस्तान समर्थकों ने भारत में कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन किया.

United States: Khalistan supporters held a protest outside the Indian embassy in Washington DC in support of protest against farm laws in India. pic.twitter.com/tFFd1391pW