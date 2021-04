वैक्सीन पर रारः राहुल गांधी पर बरसे रविशंकर प्रसाद, पूछा- अब तक टीका क्यों नहीं लगवाया

कोरोना के बढ़ते मामले के बीच वैक्सीन को लेकर राजनीतिक लड़ाई चरम पर जाती दिख रही है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से कोरोना संकट में वैक्सीन की कमी को एक अति गंभीर समस्या बताए जाने के बाद सरकार की ओर से पलटवार शुरू हो गया है. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी ऐसा ध्यान आकर्षित करने के लिए कर रहे हैं. साथ ही पूछा कि उन्होंने अब तक टीका क्यों नहीं लगवाया है.

राहुल गांधी द्वारा वैक्सीन की कमी को अतिगंभीर समस्या बताए जाने के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज शुक्रवार को उन पर हमला करते हुए कहा कि पार्ट टाइम नेता के रूप में नाकाम होने के बाद राहुल गांधी ने खुद को फुल टाइम लॉबिंग पर स्विच कर लिया है? भारत के अधिग्रहण की प्रक्रिया को पटरी से उतारने के लिए उन्होंने लड़ाकू विमान कंपनियों की पैरवी की. अब वह विदेशी वैक्सीन के लिए मंजूरी की मांग कर फॉर्मा कंपनियों की पैरवी कर रहे हैं.

टीके की कोई कमी नहींः रविशंकर प्रसाद

रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस नेता पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी को पता होना चाहिए कि कांग्रेस शासित राज्यों में टीके की कोई कमी नहीं हैं, लेकिन स्वास्थ्य देखभाल के लिए बुनियादी प्रतिबद्धता की कमी जरूर है. उन्हें अपने पार्टी की सरकारों को 'वसूली वेंचर्स' रोकने के लिए लिखना चाहिए और उन लाखों वैक्सीनों के संचालन पर ध्यान केंद्रित करें जिन पर वे बैठे हुए हैं.

केंद्रीय मंत्री ने देश में वैक्सीन की कमी की बात से इनकार करते हुए कहा कि भारत में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, लेकिन राहुल गांधी ध्यान आकर्षित करने के लिए यह सब कर रहे हैं. उन्होंने अब तक वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई. क्या वह इससे बच रहे हैं या वह लगवाना नहीं चाहते या फिर उन्होंने अपने अघोषित कई विदेशी दौरे के दौरान विदेश में ही टीका लगवा लिया है, लेकिन वो इसका खुलासा नहीं करना चाहते.

India is not facing vaccine starvation but Shri Gandhi is facing attention starvation. Why has Rahul Gandhi not yet taken vaccine?Is it an oversight or he doesnt want it or has he already taken one in many of his undisclosed trips to foreign locations but doesnt want to disclose?