'SIR में गड़बड़ी की तो मार पड़ेगी...', त्रिपुरा में कांग्रेस MLA की BLO को चेतावनी

त्रिपुरा में कांग्रेस विधायक सुधीप रॉय बर्मन ने SIR को लेकर BLO को सीधी चेतावनी दे डाली है. उन्होंने कहा कि BLO असली मतदाताओं के नाम हटाने या फर्जी नाम जोड़ने की कोशिश करेगा तो उसे सार्वजनिक रूप से सज़ा दी जाएगी.

कांग्रेस MLA ने कहा असली मतदाता हटाने की कोशिश पर BLO को पीटा जाएगा (Photo: PTI)
त्रिपुरा में चुनावी माहौल उस समय गरमा गया जब कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक सूदिप रॉय बर्मन ने बूथ लेवल अधिकारियों यानी BLO को कड़ी चेतावनी दी. अगर्तला के इंद्रनगर में पार्टी बूथ एजेंटों के ट्रेनिंग प्रोग्राम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में किसी भी तरह की हेराफेरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

रॉय बर्मन ने साफ कहा कि कांग्रेस मृतकों या विदेशी नागरिकों के नाम हटाने का विरोध नहीं करती, लेकिन असली मतदाताओं के नाम जानबूझकर हटाना या फर्जी नाम जोड़ना गंभीर अपराध है. 

उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ राज्यों में ऐसी गड़बड़ियां हुई थीं और त्रिपुरा में ऐसा नहीं होने दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि अगर किसी BLO ने सत्तारूढ़ राजनीतिक दल के दबाव में गलत जानकारी भरी या गलत नाम जोड़ने की कोशिश की तो जनता उसे सार्वजनिक रूप से पीटेगी, क्योंकि त्रिपुरा छोटा राज्य है और यहां सब एक दूसरे को जानते हैं.

पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने ट्रेनिंग प्रोग्राम रुकवाने के लिए मंच, कुर्सी और स्पीकर लगाने से रोकने की कोशिश की. लेकिन कांग्रेस ने खुले आसमान के नीचे कार्यक्रम जारी रखा. 

यह भी पढ़ें: गाजियाबाद: SIR ड्यूटी में टीचर की मौत, परिवार बोला- 'काम के दबाव ने ले ली जान'

उन्होंने मुख्यमंत्री माणिक साहा से उम्मीद जताई कि वे लोकतांत्रिक माहौल बनाए रखेंगे ताकि सभी दल अपने राजनीतिक कार्यक्रम कर सकें.

---- समाप्त ----
