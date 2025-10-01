तमिलनाडु में 19 वर्षीय युवती से रेप मामले में 2 पुलिसकर्मी गिरफ्तार

तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई -जिला पूर्वी में एक 19 वर्षीय युवती से रेप का मामला सामने आया है. इस मामले में दो पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है. साथ ही दोनों को निलंबित भी कर दिया गया है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

जानकारी के अनुसार युवती बाईपास रोड पर दो पुरुषों और एक अन्य महिला के साथ एक ट्रक में यात्रा कर रही थी. जब वे एंडल गांव पार कर रहे थे, तो कांस्टेबल सुंदर और सुरेश राज ने नियमित वाहन जांच के लिए ट्रक को रोक लिया. इसके बाद कांस्टेबलों ने कथित तौर पर युवती को एक सुनसान इलाके में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया और छोड़ दिया.

इलाज करने वाले डॉक्टरों की शिकायत पर दर्ज हुआ मामला

घटना के बाद युवती एंडल गांव पहुंचने के लिए संघर्ष करती रही. इस दौरान स्थानीय निवासियों ने उसकी मदद की और उसे सरकारी अस्पताल ले गए. जिसके बाद इलाज करने वाले डॉक्टरों ने पुलिस को सूचित किया और जिला महिला पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया.

पुलिस ने बताया कि 19 वर्षीय युवती से दुष्कर्म मामले में तिरुवन्नामलाई -जिला पूर्वी पुलिस स्टेशन के दो कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है. साथ ही दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है. गिरफ्तार कांस्टेबलों की पहचान सुंदर और सुरेश राज के रूप में हुई है. मामले में आगे की कार्रवाई जारी है.

