Air India विमान में गंदगी-टूटा हुआ आर्मरेस्ट, यात्री ने शेयर कीं PHOTOS

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने टाटा ग्रुप (Tata Group) के स्वामित्व वाली एयर इंडिया (Air India) को अपने विमान की मरम्मत कराने का निर्देश दिया है. दरअसल, एक पैसेंजर ने सोशल मीडिया पर विमान के टूटे हुए आर्मरेस्ट सहित गंदे इंटीरियर की कुछ तस्वीरें पोस्ट की थीं. जिसके बाद DGCA ने एयर इंडिया को उस विमान की मरम्मत कराने के लिए कहा है.

रिपोर्ट के मुताबिक, DGCA के वरिष्ठ अधिकारियों ने पैसेंजर की बात का संज्ञान ले लिया है और विमान की कंडीशन को ठीक किया जा रहा है. विमान A320 VT-EDF सोमवार रात (25 अप्रैल) कोलकाता में था. वहीं पर उसकी मरम्मत का काम किया जाएगा.

DGCA के अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को एक यात्री ने एयर इंडिया के विमान के टूटे हुए आर्मरेस्ट सहित जर्जर इंटीरियर की कुछ फोटोज ट्विटर पर पोस्ट कीं थी. जिसके आधार पर DGCA ने एयरलाइन कंपनी को जल्द से जल्द समस्या की जांच करने और उसे ठीक करने के लिए कहा है.

गौरतलब है कि DGCA ने पिछले बुधवार को एक यात्री की गंदी सीटों और केबिन पैनल में खराबी की शिकायत पर SpiceJet के एक विमान को उड़ने से रोक दिया था. हालांकि, शिकायत के निदान के एक दिन बाद विमान को उड़ान भरने दिया गया. इस बारे में SpiceJet की ओर कहा गया कि बोइंग 737 विमान बेंगलुरु हवाई अड्डे पर जैसे ही उतरा, DGCA के निर्देश के अनुरूप मरम्मत का कार्य कराया गया.

UPDATE:



Senior officials @DGCAIndia have taken notice and are looking into the aircraft's condition.



A320 VT-EDF will be in Kolkata tonight where @airindiain will conduct maintenance work.



That's prompt! https://t.co/ft0Tngxgtc