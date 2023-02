तारिक फतेह को मिली 'सर तन से जुदा' करने की धमकी, पहले भी जारी हो चुका है सिर कलम करने का फतवा

पाकिस्तानी मूल के कनाडाई लेखक तारिक फतेह को 'सर तन से जुदा' की धमकी मिली है. तारिक फतेह ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक 'ट्विटर स्पेस' का स्क्रीन शॉट शेयर करते हुए लिखा है कि एक सज्जन ने ग्रुप बनाया है जो मेरा सिर कलम (सर तन से जुदा) करने की योजना बना रहा है. तारिक फतेह ने ऐसा लिखते हुए ट्विटर सपोर्ट को भी टैग किया है.

अपने ट्वीट में ट्विटर सपोर्ट पर शिकायत दर्ज कराते हुए तारिक फतेह ने आगे लिखा है कि कृपया हत्या की योजना बनाने वाले लोगों के लिए ट्विटर को एक मंच बनने से रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें.





Perhaps @RCMPgrcPolice or @CSISCanada may be the right people to look into this #DeathThreat to me on @Twitter Spaces. @TorontoPolice seems to not take this information seriously. Neither does @TwitterSupport who have allowed these would-be murderers to use @Twitter as platform https://t.co/LkvZIADBec