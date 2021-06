तमिलनाडु: शिवकाशी के पास अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका, दो की मौत

तमिलनाडु के विरुद्धनगर जिले में सोमवार सुबह एक बड़ा हादसा हुआ है. यहां शिवकाशी के पास एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका होने से दो लोगों की मौत हो गई है.

जानकारी के मुताबिक, शिवकाशी के पास थाइयिलपट्टी में अवैध रूप से पटाखा बनाने की फैक्ट्री चल रही थी. यहां अचानक धमाका हो गया और काफी कुछ तहस नहस हो गया.

Tamil Nadu: An explosion took place at an illegal firecracker manufacturing factory, in Thaiyilpatti near Sivakasi in Virudhunagar district. Two dead, two injured. Rescue operations underway. pic.twitter.com/bXRXwS1vRr