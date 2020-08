सुशांत केस: रिया चक्रवर्ती पर बोले सुब्रमण्यम स्वामी- ऐसा ही रहा तो CBI करेगी गिरफ्तार

सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई जांच शुरू होने के बाद रिया चक्रवर्ती को लेकर लोग सोशल मीडिया पर तमाम टिप्पणियां कर रहे हैं. दरअसल रिया और उनकी फैमिली सीबीआई टीम के रडार पर है. इसी वजह से लोग रिया की गिरफ्तारी तक की उम्मीद लगा रहे हैं. इसी क्रम में आज पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी एक ट्वीट किया है.

सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि अब अगर रिया चक्रवर्ती ऐसे ही सबूत देती रहीं जो कि महेश भट्ट के साथ हुई उनकी बातचीत का विरोध करती हो तो सीबीआई के पास सच का पता लगाने के लिए उन्हें गिरफ्तार करने और हिरासत में पूछताछ के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा.

If Rhea Chakravarty keeps giving evidence which contradicts her conversation with Mahesh Bhatt then CBI will have no alternative but to arrest her and subject her to custodial interrogation to get at the truth.