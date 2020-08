सचिन सावंत ने ट्वीट की संदीप सिंह के साथ देवेंद्र फडणवीस की फोटो, पूर्व CM का पलटवार

सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच एक ओर जहां तेजी से आगे बढ़ रही है तो वहीं इस पूरे मामले में राजनीति भी खूब हो रही है. बीजेपी जहां महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर रही है तो वहीं अब कांग्रेस ने भी आक्रामक तेवर अपना लिया है. कांग्रेस ने इस मामले में बीजेपी को घसीटा है. महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत ने एक फोटो ट्वीट किया है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस संदीप सिंह के साथ नजर आ रहे हैं.

सचिन सावंत ने सीएम उद्धव ठाकरे और गृह मंत्री अनिल देशमुख से मांग की है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच में बीजेपी का कनेक्शन भी देखा जाए. संदीप सिंह फिल्म निर्माता हैं. उन्होंने दावा किया था सुशांत की मौत के बाद उनके घर पहुंचने वाले पहले व्यक्तियों में से वो एक थे.

गौरतलब है कि बुधवार को बीजेपी नेता राम कदम ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में ड्रग्स नेक्सस की जांच की मांग की थी. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र में राम कदम ने कहा कि आपको पता है कि ड्रग्स और बॉलीवुड को लेकर एक बहस छिड़ी हुई है. मैं आपसे बॉलीवुड इंडस्ट्री में ड्रग्स नेक्सस के खुलासे के लिए जांच की मांग करता हूं.

.@OfficeofUT , @AnilDeshmukhNCP request you to see @BJP4India angle in following request. CBI to qn Mr. Sandeep Singh in drug nexus in #SushantSinghRajputDeathCase . He is a producer of a biopic 'PM Narendra Modi' whose poster was launched by Fadnavis ji.https://t.co/ZmqaXwWCGP https://t.co/Ne1lFxZKEu pic.twitter.com/7TyO3u2Trn