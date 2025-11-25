scorecardresearch
 

Feedback

'आप सेक्युलर आर्मी के लिए फिट नहीं...', मंदिर प्रवेश मामले में ईसाई ऑफिसर को SC ने लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सेना के अधिकारी सैमुअल कमलेसन की बर्खास्तगी को सही ठहराते हुए कहा कि सेना एक धर्मनिरपेक्ष संस्था है और अनुशासन सर्वोपरि है. अधिकारी ने मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने से इनकार किया था, जिसे अदालत ने "गंभीर अवज्ञा" माना. कोर्ट ने टिप्पणी की कि ऐसा व्यवहार सैनिकों की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है और सेना में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता.

Advertisement
X
आर्मी ऑफिसर पर सेना ने अनुशासनहीनता के लिए कार्रवाई की थी. (File Photo)
आर्मी ऑफिसर पर सेना ने अनुशासनहीनता के लिए कार्रवाई की थी. (File Photo)

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भारतीय सेना के ईसाई अधिकारी सैमुअल कमलेसन की सेवा से बर्खास्तगी को सही ठहराते हुए कहा कि सेना में धार्मिक असहमति के नाम पर अनुशासनहीनता स्वीकार्य नहीं है. अदालत ने टिप्पणी की कि सेना एक धर्मनिरपेक्ष संस्था है और उसके भीतर किसी भी तरह का अहंकार, टकराव या असहयोग सैनिकों की एकता और मनोबल को नुकसान पहुंचा सकता है.

कमलेसन मार्च 2017 में थर्ड कैवेलरी रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट के रूप में भर्ती हुए थे और 'बी स्क्वाड्रन' में तैनात थे, जिसमें अधिकतर सैनिक सिख समुदाय से आते हैं. आरोप है कि उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान मंदिर के गर्भगृह में जाने से इनकार कर दिया, जबकि उनके सैनिक वहां मौजूद थे. इस पर सेना ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की और उन्हें बिना पेंशन और ग्रेच्युटी सेवा से बर्खास्त कर दिया.

यह भी पढ़ें: लेट ट्रायल, कम मजदूरी, ओवरक्राउडेड... सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट ने खोले देश की जेलों के चौंकाने वाले सच

अधिकारी ने दिल्ली हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हुए दलील दी कि उन्हें अपनी धार्मिक मान्यताओं के कारण मंदिर के भीतर प्रवेश नहीं करना चाहिए था और उन्हें पूजा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता. उनके वकील ने कहा कि संविधान धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है.

Advertisement

सैनिकों के साथ सम्मान से मौजूद रहने कहा गया था!

CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने यह दलील खारिज कर दी. अदालत ने कहा कि अधिकारी को पूजा करने के लिए नहीं कहा गया था, केवल अपने सैनिकों के साथ सम्मानपूर्वक उपस्थित रहने के लिए कहा गया था. 

यह भी पढ़ें: क्या लग्ज़री पेट्रोल-डीजल कारों पर लगेगा बैन? सुप्रीम कोर्ट के इस सुझाव का असर कितनी गाड़ियों पर होगा

कोर्ट ने कहा, "आपने अपने ही सैनिकों की भावनाएं आहत कीं. सेना में ऐसा रवैया घोर अनुशासनहीनता है. ऐसे व्यक्ति का सेना में कोई स्थान नहीं."

मंदिर में प्रवेश करना धार्मिक उल्लंघन नहीं- SC

बेंच ने यह भी बताया कि एक पादरी ने कमलेसन को समझाया था कि मंदिर में प्रवेश करने से उनके धर्म का उल्लंघन नहीं होगा, फिर भी उन्होंने निर्देश का पालन नहीं किया. अदालत ने कहा कि वर्दी में रहने वाले अधिकारी को उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, न कि विभाजन पैदा करना.

---- समाप्त ----
Live TV

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement