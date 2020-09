स्वामी ने खोला मोर्चा- कल तक अमित मालवीय को हटाए पार्टी, वरना मुझे खुद ही करना पड़ेगा डिफेंड

भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी पार्टी की आईटी सेल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. बुधवार सुबह सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर लिखा कि अगर कल तक IT सेल चीफ अमित मालवीय को नहीं हटाया गया, इसका मतलब ये होगा कि पार्टी मुझे बचाना नहीं चाहती है.

राज्यसभा सांसद मंगलवार से ही अमित मालवीय के खिलाफ ट्विटर पर मोर्चा खोले हुए हैं. बुधवार सुबह उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि अगर कल तक अमित मालवीय को बीजेपी आईटी सेल से नहीं हटाया गया, तो इसका मतलब पार्टी मुझे डिफेंड नहीं करना चाहती है. ऐसे में अगर पार्टी में ऐसा कोई फोरम नहीं है जहां मैं अपनी राय रख सकूं तो मुझे ही खुद को डिफेंड करना होगा.

By tomorrow If Malaviya is not removed from BJP IT cell (which is my five villages compromise proposal to Nadda) it means the party brass does not want to defend me. Since there is no forum in the party where I can ask for cadre opinion, hence I will have to defend myself.