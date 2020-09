कंगना के सपोर्ट में आए सुब्रमण्यम स्वामी, बोले- किस आधार पर महाराष्ट्र सरकार राजद्रोह का केस करेगी

महाराष्ट्र सरकार से विवाद के बीच भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं. सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि किस आधार पर महाराष्ट्र सरकार चाहती है कि कंगना के खिलाफ राजद्रोह के आरोप में केस दर्ज किया जाए?

सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया, 'किस आधार पर महाराष्ट्र सरकार चाहती है कि कंगना के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज हो? किस

अधिनियम की किन धाराओं को लागू किया गया है. मेरी जानकारी के अनुसार एकमात्र धारा IPC की धारा 124A है जो कंगना के

लिए पूरी तरह से अनुचित है, जो उन्होंने किया है या बोला है.'

