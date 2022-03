Russia Ukraine war: रूस के खिलाफ जंग लड़ेगा तमिलनाडु का युवक, यूक्रेन की सेना में हुआ शामिल

रूस के यूक्रेन पर हमले लगातार जारी हैं. इसी बीच भारत के तमिलनाडु का एक युवक रूस के खिलाफ जंग के लिए यूक्रेनी सेना में शामिल हुआ है. खास बात ये है कि युवक पहले भारतीय सेना में शामिल होने के लिए परीक्षा भी दे चुका है. लेकिन वह उसमें पास नहीं हो पाया था.

सैनीकेश रविचंद्रन 21 साल का है, वह कोयंबटूर का रहने वाला है और उसने रूस के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए यूक्रेनी सेना जॉइन की है. उधर, भारतीय अधिकारियों ने भी कोयंबटूर में युवक के माता-पिता से पूछताछ की है. इस दौरान पता चला कि युवक पहले भारतीय सेना में शामिल होने के लिए परीक्षा दे चुका है.

2018 में सैनीकेश यूक्रेन गया था. उसने खारकीव में नेशनल एयरोस्पेस यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था. उसका कोर्स जुलाई 2022 में पूरा होना था. लेकिन रूस से युद्ध के समय घरवालों का संपर्क सैनीकेश से टूट गया. लेकिन जब परिजनों ने दूतावास से मदद मांगी तो बेटे से संपर्क हो पाया. सैनीकेश ने अपने माता पिता को यूक्रेनी सेना में शामिल होने की जानकारी दी.

यूक्रेन ने सेना में बनाई नई यूनिट

दरअसल, रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन को दुनिया के तमाम देशों का समर्थन मिल रहा है. ऐसे में यूक्रेन ने नई यूनिट International Legion बनाने का ऐलान किया था. खास बात ये है कि इसमें रूस का सामना करने के लिए अन्य देशों के लोग शामिल हो रहे हैं. यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि हमें विदेशी नागरिकों के हजारों आवेदन मिल रहे हैं. जो रूस का सामना करने के लिए हमारे साथ आना चाहते हैं और दुनिया की रक्षा करना चाहते हैं.

इन देशों के युवक हुए यूक्रेनी सेना में शामिल



बताया जा रहा है कि यूक्रेनी सेना की नई यूनिट में कई देशों के युवक शामिल हुए हैं. यूक्रेन की सेना के मुताबिक, इस यूनिट में अमेरिका, यूके, स्वीडन, लिथुआनिया, मैक्सिको और भारत के युवक शामिल हुए हैं.

First foreigners have already joined International Legion, Ukraine's volunteer military force, and are fighting outside of Kyiv.



According to the Ukrainian Ground Forces, the volunteers came from the U.S., U.K., Sweden, Lithuania, Mexico, and India.



📷 Ukrainian Ground Forces pic.twitter.com/2TvelInMqa