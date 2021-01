Live: स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए मेगा कनेक्टिविटी, 8 लग्जरी ट्रेनों को PM मोदी ने दिखाई हरी झंडी

गुजरात के केवडिया में बनी सरदार पटेल की प्रतिमा को विश्व के पर्यटन नक्शे पर लाने के लिए PM नरेंद्र मोदी ने केवड़िया के लिए 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि एक साथ आठ ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है.

ये आठ ट्रेनें केवड़िया को वाराणसी, दादर, अहमदाबाद, हजरत निजामुद्दीन, रीवा, चेन्नई और प्रतापनगर से जोड़ेंगी. इस योजना के साथ ही भारतीय रेलवे के मैप पर विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को भी जगह मिल जाएगी. साथ ही केवड़िया के रेल लिंक से जुड़ने से यहां देश भर से सैलानी बिना किसी परेशानी से पहुंच सकेंगे.

पीएम मोदी ने केवडिया रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी किया है. इसके अलावा उन्होंने ब्रॉडगेज लेन का भी उदघाटन किया. पीएम मोदी ने कहा कि अब केवड़िया देश का कोई छोटा-मोटा शहर नहीं रह गया है. केवड़िया में अब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ज्यादा लोग सरदार पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने को पहुंच रहे हैं. उन्होंने कहा कि अबतक 50 लाख लोग इस प्रतिमा को देख चुके हैं. पीएम मोदी ने कहा कि एक अध्ययन के मुताबिक कुछ दिन बाद यहां रोजाना 1 लाख लोग पहुंचेंगे.

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये इन ट्रेनों का डिजाइन बेहद शानदार है. इन ट्रेनों की यात्रा के दौरान लोग मां नर्मदा की घाटियों के मनोरम दृश्य का आनंद उठा सकेंगे.

