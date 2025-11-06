scorecardresearch
 

हॉस्टल के बाथरूम में स्पाई कैमरा... महिला कर्मचारी ने लगाया था डिवाइस, मामला खुलते ही मचा बवाल

तमिलनाडु में एक महिला और उसके पुरुष मित्र को महिला छात्रावास के बाथरूम में स्पाई कैमरा लगाने के आरोप में अरेस्ट किया गया है. जब ये मामला सामने आया तो जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ. पुलिस का कहना है कि ओडिशा की 22 वर्षीय महिला छात्रावास में कर्मचारी थी, वह यहां रुकी थी, तभी उसने अपने 25 वर्षीय पुरुष मित्र के कहने पर कैमरा लगाया.

हॉस्टल में रहती हैं छह हजार महिला कर्मचारी. (Photo: Representational)
तमिलनाडु के कृष्णागिरि जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां गर्ल्स हॉस्टल के बाथरूम में गुप्त कैमरा लगा मिला. पुलिस ने इस मामले में एक महिला कर्मचारी और उसके पुरुष मित्र को अरेस्ट कर लिया है. यह घटना होसुर स्थित नागमंगलम क्षेत्र के विदियाल रेजिडेंसी हॉस्टल की है, जहां टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड में काम करने वाली करीब 6,000 से अधिक महिला कर्मचारी रहती हैं.

एजेंसी के अनुसार, 2 नवंबर को हॉस्टल के एक बाथरूम में छिपा हुआ कैमरा एक महिला कर्मचारी को दिखा. यह कैमरा उस बाथरूम में लगाया गया था, जिसका उपयोग मुख्य रूप से उत्तर भारतीय महिलाएं करती थीं. जैसे ही कैमरे की जानकारी हॉस्टल में फैली, वहां रहने वाली सैकड़ों महिलाएं आक्रोशित हो गईं और उन्होंने हॉस्टल परिसर के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया.

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और जिला प्रशासन तत्काल सक्रिय हुआ. होसुर की अतिरिक्त कलेक्टर आकृति सेठी और एसपी पी. थंगादुरई मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन कर रही महिलाओं से बात कर आश्वासन दिया कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और सभी की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी.

यह भी पढ़ें: गर्लफ्रेंड के साथ होटल में रुका, वहां लगा था स्पाई कैमरा... 6 दिन बाद खुला राज... इंजीनियरिंग छात्रा निकली मास्टरमाइंड

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी महिला का नाम 22 वर्षीय नीलकुमारी गुप्ता है, जो ओडिशा की रहने वाली है. वह टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के नागमंगलम प्लांट में कार्यरत थी और विदियाल रेजिडेंसी हॉस्टल में ही रहती थी. कैमरा लगाने की पूरी योजना उसके पुरुष मित्र 25 वर्षीय संथोष ने बनाई, जो बेंगलुरु का रहने वाला है. 

पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर संथोष को 5 नवंबर को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया. पुलिस के अनुसार, कैमरा 2 नवंबर की देर रात बाथरूम के वेंटिलेशन क्षेत्र के पास लगाया गया था. इस घटना के बाद हॉस्टल परिसर में तनाव बढ़ गया. काफी समझाने-बुझाने के बाद ही स्थिति काबू में आई.

जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि हॉस्टल के हर ब्लॉक, कमरे और बाथरूम की महिला पुलिस टीम द्वारा पूरी तरह से जांच की जा रही है. एसपी पी. थंगादुरई ने कहा कि यह घटना बेहद गंभीर है. आरोपी महिला और उसके साथी को गिरफ्तार किया गया है. इस तरह की गतिविधियां किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी.

