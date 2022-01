Special Holidays in Assam: 'माता-पिता संग वक्त बिताएं', 6-7 जनवरी को सरकारी कर्मचारियों को स्पेशल छुट्टी

Special Holidays in Assam: कोरोना संक्रमण के इस मुश्किल दौर में परिवार के साथ रहना कितना जरूरी है यह सभी समझते हैं. इस बीच असम सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा (Himanta Biswa Sarma) ने सभी सरकारी कर्मचारियों को दो दिन की स्पेशल छुट्टी देने की घोषणा की है. यह स्पेशल छुट्टी 6 और 7 जनवरी को रहेगी.

सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर बताया कि ये छुट्टियां माता-पिता या सास-ससुर के साथ वक्त बिताने को दी जा रही हैं. सीएम हेमंत ने ट्वीट किया, '6 और 7 जनवरी को स्पेशल छुट्टियां हैं. इस दिन असम के सभी सरकारी कर्मचारी अपने माता-पिता या सास-ससुर संग क्वालिटी टाइम बिताएं.'

To uphold ancient Indian values, I urge Assam Govt employees to spend quality time with their parents/in-laws on Jan 6 & 7, 2022 designated as spl leave.



I request them to rededicate themselves to the cause of building a New Assam & New India with blessings of their parents. pic.twitter.com/hZ2iwbgKoB