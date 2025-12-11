scorecardresearch
 
सिंधिया ने किया ट्वीट तो एलन मस्क ने दिया जवाब, भारत में स्टारलिंक की एंट्री पर क्या है अपडेट?

स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने भारत में स्टारलिंक इंटरनेट सेवा शुरू करने के प्रति 'उत्साह' जताया है. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्टारलिंक अधिकारियों के साथ देशभर में सैटेलाइट आधारित लास्ट-माइल कनेक्टिविटी मजबूत करने पर चर्चा की.

X
स्टारलिंक 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत में भारत में लॉन्च की तैयारी कर रही है. (File Photo: ITG)
स्टारलिंक 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत में भारत में लॉन्च की तैयारी कर रही है. (File Photo: ITG)

स्पेसएक्स के चीफ एग्जीक्यूटिव एलन मस्क ने बुधवार को कहा कि वह अपनी सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक के जरिए भारत में सेवाएं देने के लिए 'बहुत उत्सुक' हैं. उनका यह बयान दिखाता है कि दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते डिजिटल बाजारों में से एक, भारत, में उनकी कंपनी की एंट्री को लेकर प्रयास एक बार फिर तेज हो गए हैं.

मस्क ने एक्स पर लिखा, 'स्टारलिंक के साथ भारत में सर्विसेज देने के लिए उत्सुक हूं.' उन्होंने केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की एक पोस्ट को शेयर करते हुए यह लिखा. सिंधिया ने दिल्ली में स्टारलिंक के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की, जिसकी तस्वीर उन्होंने एक्स पर पोस्ट की थी. 

सिंधिया और स्टारलिंक की बैठक में क्या चर्चा हुई?

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि उनकी मुलाकात स्टारलिंक बिजनेस ऑपरेशंस की वाइस प्रेसिडेंट लॉरेन ड्रेयर से हुई, जिसमें देशभर में लास्ट-माइल सैटेलाइट कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर बातचीत हुई. उन्होंने कहा कि भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के विजन को आगे बढ़ाने में, सैटेलाइट तकनीक दूर-दराज इलाकों में इंटरनेट पहुंचाने का अहम साधन बनेगी.

स्टारलिंक की भारत में एंट्री देश के सैटेलाइट इंटरनेट सेक्टर में एक महत्वपूर्ण मोड़ मानी जा रही है. कंपनी धीरे-धीरे कई नियामकीय और वाणिज्यिक प्रक्रियाओं में आगे बढ़ रही है. जैसे- स्थानीय मंजूरी हासिल करना, साझेदारियां करना और अनुमानित 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत में संभावित लॉन्च के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना.

महाराष्ट्र बना पहला राज्य

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, महाराष्ट्र स्टारलिंक से आधिकारिक तौर पर साझेदारी करने वाला पहला राज्य बन गया है. लॉरेन ड्रेयर की मुंबई यात्रा के दौरान राज्य सरकार और कंपनी के बीच एक लेटर ऑफ इंटेंट (LoI) पर साइन हुए.

