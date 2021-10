Shah Rukh Khan के बेटे आर्यन को बेल दिलाने में कई वकील रहे फेल! अब मुकुल रोहतगी के साथ उतारी गई बड़ी टीम

बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (Shah Rukh Khan's son Aryan Khan ) तीन हफ्ते से ज्यादा वक्त से सलाखों के पीछे हैं. वो मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं. तमाम कोशिशों के बावजूद कोर्ट से आर्यन को राहत नहीं मिल पा रही है.

निचली अदालतों से बेल रिजेक्ट होने के बाद मामला अब बॉम्बे हाई कोर्ट में पहुंच गया है. दिलचस्प बात ये है कि शाहरुख खान ने यहां बड़े-बड़े वकीलों की फौज उतार दी है.

Drugs on cruise ship case | I will appear for Aryan Khan in his bail matter today in Bombay High Court: Mukul Rohatgi, Former Attorney General of India



