धांगरी से रियासी और पहलगाम तक... जानिए कौन है साजिद जट्ट, जिसके खिलाफ NIA ने दाखिल की चार्जशीट

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने पहलगाम आतंकी हमले में लश्कर-ए-तैयबा और द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) के टॉप कमांडर साजिद जट्ट को मास्टरमाइंड बताते हुए चार्जशीट दाखिल की है. ₹10 लाख का इनामी यह पाकिस्तानी आतंकी कश्मीर में आतंक के कई बड़े हमलों का सूत्रधार रहा है.

साजिद जट्ट, जिसका असली नाम हबीबुल्लाह मलिक है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कसूर जिले का रहने वाला है. वह सैफुल्लाह, नूमी, नुमान, लंगड़ा, अली साजिद, उस्मान हबीब और शानी जैसे कई उर्फ नामों से जाना जाता है. अक्टूबर 2022 में उसे UAPA के तहत ‘व्यक्तिगत आतंकी’ घोषित किया गया.

जांच एजेंसियों को शक है कि साजिद जट्ट पाकिस्तान के इस्लामाबाद स्थित लश्कर-ए-तैयबा (LeT) हेडक्वार्टर से आतंकी गतिविधियों का संचालन करता है. वह TRF का ऑपरेशनल चीफ होने के साथ-साथ घाटी में भर्ती, फंडिंग और घुसपैठ का पूरा नेटवर्क संभालता है.

2023–2025 के बड़े आतंकी हमले, जिनसे जुड़ा नाम साजिद जट्ट का नाम

धांगरी नरसंहार (जनवरी 2023, राजौरी)- 7 नागरिकों की हत्या, मुख्य साजिशकर्ता साजिद जट्ट

IAF काफिले पर हमला (मई 2024, पुंछ)- एक जवान शहीद

रीसी बस हमला (जून 2024)- तीर्थयात्रियों से भरी बस पर हमला, हैंडलर की भूमिका

पहलगाम आतंकी हमला (अप्रैल 2025)- पर्यटकों पर हमला, 26 की मौत, मास्टरमाइंड होने का शक

NIA के मुताबिक, साजिद जट्ट 2023 से 2025 के बीच हुए कई बड़े हमलों से जुड़ा रहा है. साजिद जट्ट पर हाइब्रिड आतंकियों को लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल सपोर्ट देने का आरोप भी है. यही नहीं साजिद जट्ट को कश्मीर में आतंकी नेटवर्क का सबसे खतरनाक चेहरा माना जाता है.

