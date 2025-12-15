scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

धांगरी से रियासी और पहलगाम तक... जानिए कौन है साजिद जट्ट, जिसके खिलाफ NIA ने दाखिल की चार्जशीट

NIA ने पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड, LeT/TRF कमांडर साजिद जट्ट के खिलाफ चार्जशीट दायर की है. पाकिस्तानी नागरिक जट्ट पर ₹10 लाख का इनाम है. वह धांगरी और रियासी जैसे कई बड़े आतंकी हमलों का मुख्य साजिशकर्ता रहा है.

Advertisement
X
पहलगाम की बैसरन घाटी में जो आतंकी हमला हुआ था उसका सूत्रधार भी साजिद जट्ट था (Photo: PTI)
पहलगाम की बैसरन घाटी में जो आतंकी हमला हुआ था उसका सूत्रधार भी साजिद जट्ट था (Photo: PTI)

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने पहलगाम आतंकी हमले में लश्कर-ए-तैयबा और  द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) के टॉप कमांडर साजिद जट्ट को मास्टरमाइंड बताते हुए चार्जशीट दाखिल की है. ₹10 लाख का इनामी यह पाकिस्तानी आतंकी कश्मीर में आतंक के कई बड़े हमलों का सूत्रधार रहा है.

साजिद जट्ट, जिसका असली नाम हबीबुल्लाह मलिक है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कसूर जिले का रहने वाला है. वह सैफुल्लाह, नूमी, नुमान, लंगड़ा, अली साजिद, उस्मान हबीब और शानी जैसे कई उर्फ नामों से जाना जाता है. अक्टूबर 2022 में उसे UAPA के तहत ‘व्यक्तिगत आतंकी’ घोषित किया गया.

जांच एजेंसियों को शक है कि साजिद जट्ट पाकिस्तान के इस्लामाबाद स्थित लश्कर-ए-तैयबा (LeT) हेडक्वार्टर से आतंकी गतिविधियों का संचालन करता है. वह TRF का ऑपरेशनल चीफ होने के साथ-साथ घाटी में भर्ती, फंडिंग और घुसपैठ का पूरा नेटवर्क संभालता है.

सम्बंधित ख़बरें

Pahalgam attack
लश्कर कमांडर साजिद जट्ट था पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड, NIA चार्जशीट में बड़ा खुलासा 
nia to file charge sheet in pahalgam attack case
पहलगाम हमले में NIA आज दाखिल करेगी चार्जशीट 
NIA supplementary chargesheet in Tamil Nadu ISIS case
तमिलनाडु ISIS मॉड्यूल पर NIA की बड़ी कार्रवाई, 7 आरोपियों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल 
Security force action in J&K
लाल किला ब्लास्ट केस में NIA का बड़ा एक्शन... अनंतनाग-कुलगाम में संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी 
Anmol Bishnoi NIA Custody extend
कोर्ट नहीं, NIA मुख्यालय में सुनवाई... गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई की कस्टडी 7 दिन बढ़ी 

यह भी पढ़ें: लश्कर कमांडर साजिद जट्ट था पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड, NIA चार्जशीट में बड़ा खुलासा

2023–2025 के बड़े आतंकी हमले, जिनसे जुड़ा नाम साजिद जट्ट का नाम

  • धांगरी नरसंहार (जनवरी 2023, राजौरी)- 7 नागरिकों की हत्या, मुख्य साजिशकर्ता साजिद जट्ट
  • IAF काफिले पर हमला (मई 2024, पुंछ)- एक जवान शहीद
  • रीसी बस हमला (जून 2024)- तीर्थयात्रियों से भरी बस पर हमला, हैंडलर की भूमिका
  • पहलगाम आतंकी हमला (अप्रैल 2025)- पर्यटकों पर हमला, 26 की मौत, मास्टरमाइंड होने का शक

NIA के मुताबिक, साजिद जट्ट 2023 से 2025 के बीच हुए कई बड़े हमलों से जुड़ा रहा है.  साजिद  जट्ट पर हाइब्रिड आतंकियों को लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल सपोर्ट देने का आरोप भी है. यही नहीं साजिद जट्ट को कश्मीर में आतंकी नेटवर्क का सबसे खतरनाक चेहरा माना जाता है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement