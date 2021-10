चीन की बढ़ती चुनौती से कैसे निपटें, QUAD का क्या है अहम रोल? विदेश मंत्री ने बताया

India On China: कोरोना काल के बीच बदले दुनिया के ऑर्डर से इतर चीन की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है. भारत (India) पड़ोसी होने के साथ-साथ एक बड़ा देश भी है, ऐसे में वह उसके लिए चुनौती बनता है. विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर कई बातें कही हैं, साथ ही बताया कि QUAD जैसा संगठन क्यों ज़रूरी है.



एक कार्यक्रम में जब चीन (China) की चुनौती से निपटने को लेकर सवाल हुआ तब विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि चीन एक बड़ा प्लेयर है, उसके साथ हर किसी की अलग-अलग समस्याएं हो सकती हैं. जो किसी एक देश की दिक्कत है, वो दूसरे देश की नहीं होगी. लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी किसी तरह का गैंग नहीं बनाना चाहिए.

QUAD को लेकर एस. जयशंकर ने कहा कि ये किसी के खिलाफ नहीं है, ये सिर्फ एक शांतिपूर्ण संकल्प है. हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, ऐसे ही किसी चीज़ के लिए निगेटिव होना भी ठीक नहीं है. पहले हमने साउथ एशिया को लेकर काम नहीं किया, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं इसलिए QUAD का होना जरूरी है.

I want to make one thing clear - Quad is a peaceful resolution, it's not against somebody. It's important not to be railroaded into some kind of negative discourse & we should not fall for it. We should be positive: EAM S Jainshakr on 'Rise of China', at USISPF Leadership Summit pic.twitter.com/qkeFLH3oQ4