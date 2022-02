Russia-Ukraine Conflict: यूक्रेन में फंसे 18 हजार भारतीय, सरकार ने कंट्रोल रूम बनाए, हेल्पलाइन नंबर जारी किए, उड़ान से प्रतिबंध हटाया

Russia-Ukraine Conflict: रूस और यूक्रेन की बीच जारी तनाव ने भारत की चिंता भी बढ़ा दी है. यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वहां तो भारत में उनके परिजनों को सुरक्षा की चिंता सता रही है.

यूक्रेन में करीब 18 हजार भारतीय छात्र फंसे हुए हैं. इनमें से ज्यादातर वहां मेडिकल की पढ़ाने करने गए छात्र हैं. इन लोगों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है. इसी बीच नागरिक विमानन मंत्रालय ने एक अहम फैसला लेते हुए भारत और यूक्रेन की बीच उड़ानों पर लगी पाबंदी को हटा दिया है. अब भारत और यूक्रेन के बीच कितनी भी उड़ानें उड़ सकती हैं.

दरअसल, कोरोना महामारी के चलते अंतरराष्ट्रीय उड़ानें पूरी तरह शुरू नहीं हुई हैं. अभी जो उड़ानें उड़ रही हैं, वो बायो बबल एग्रीमेंट के तहत उड़ रही हैं. इससे उड़ानों की संख्या सीमित हो गई है. यूक्रेन में फंसे भारतीयों ने यूक्रेन में भारतीय दूतावास (Indian Embassy in Ukraine) से फ्लाइट्स न मिलने की शिकायत की थी.

इसके बाद नागरिक विमानन मंत्रालय (MoCA) ने यूक्रेन आने-जाने वाली उड़ानों (Ukraine-India Flight) की सीमित संख्या पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है. अब एयरलाइन कितनी भी फ्लाइट्स संचालित कर सकती हैं. इसके साथ ही स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट्स भी ऑपरेट हो सकती हैं.

MoCA has removed restriction on number of flights & seats b/w India-Ukraine in Air Bubble arrangement. Any number of flights and Charter flights can operate. Indian airlines informed to mount flights due to increase in demand. MoCA facilitating in coordination with MEA: MoCA pic.twitter.com/kzVEIOLj9p