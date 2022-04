'हमारा डिफेंस सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट', पावर ग्रिड हैकिंग पर ऊर्जा मंत्री का आया बयान

चीनी हैकर्स द्वारा भारत की पावर ग्रिड्स को निशाना बनाने की जो बात सामने आ रही थी, उस पर अब ऊर्जा मंत्री आरके सिंह का बयान आया है. आरके सिंह ने कहा कि किसी भी देश का हैकर हो वह हैकिंग में सफल नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारा सिस्टम परफेक्ट है.

पावर ग्रिड की हैकिंग की खबरों पर ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा, 'हैकिंग का मामला हमारे सामने आया है. ये हैकिंग की घटना हमारी जानकारी में आई है. हमने संबधित राज्यों से जानकारी ली है. हमारे प्रोटोकॉल जो है हम उसको फॉलो कर रहे हैं. हमारा डिफेंस सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट है, कोई भी हैकर चाहे वो किसी भी देश का हो, सफल नहीं हो पाएगा.'

Two attempts by Chinese hackers were made to target electricity distribution centres near Ladakh but were not successful... We've already strengthened our defence system to counter such cyber attacks: RK Singh, Union Minister for Power and New & Renewable Energy pic.twitter.com/FSUck06Jai