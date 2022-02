रामदास अठावले ने 'सुधारी' शशि थरूर की इंग्लिश, बताया कैसे लिखा जाता है BUDGET

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तिरुवनंतपुरम से लोक सभा सांसद शशि थरूर अपनी अंग्रेजी की नॉलेज को लेकर चर्चा में बने रहते हैं. कई बार वो सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे शब्द भी लिख देते हैं, जिनके मतलब का पता लगाने के लिए कई दिग्गज डिक्शनरी की मदद लेते हैं. लेकिन गुरुवार को उनके द्वारा लिखे अंग्रेजी के शब्दों में सुधार करने की बात को लेकर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का एक ट्वीट काफी चर्चा में है.

दरअसल गुरुवार को शशि थरूर ने वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के बजट को लेकर दिए जाने वाले भाषण के दौरान की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि तकरीबन दो घंटे चली बजट बहस के जवाब में यह तस्वीर सब कुछ कहती है. मंत्री रामदास अठावले के चेहरे पर हैरान रह जाने वाले भाव सब कुछ बयान कर रहे हैं.



Nearly two-hour rely to the Bydget debate. The stunned & incredulous expression on Minister @RamdasAthawale’s face says it all: even the Treasury benches can’t believe FinMin @nsitharaman’s claims about the economy & her Budget! pic.twitter.com/wOGY7TJYg8