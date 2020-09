राजनाथ सिंह एससीओ मीटिंग के लिए रूस रवाना, चीन के रक्षामंत्री भी होंगे शामिल

भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद के बीच रक्षामंत्री राजनाथ सिंह रूस की तीन दिवसीय यात्रा पर मास्को के लिए रवाना हो चुके हैं. वह अपनी यात्रा के दौरान शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे.

राजनाथ सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा, 'मास्को के लिए जा रहा हूं. मैं द्वितीय विश्व युद्ध में जीत की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ), सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन (सीएसटीओ) और सीआईएस सदस्यों के रक्षा मंत्रियों की संयुक्त बैठक में इस यात्रा के दौरान हिस्सा लूंगा.'

I shall also be meeting Russia’s Defence Minister, General Shoigu to discuss bilateral cooperation and issues of mutual interest. India and Russia are privileged Strategic Partners. Looking forward to further this partnership during my visit.