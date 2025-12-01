scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

राजनाथ सिंह ने पूछा मैथ्स का सवाल, सोच में पड़ गए 660 ट्रेनी IAS, गलत जवाब मिला तो बोले- दोबारा कोशिश करिए

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस साल UPSC अपने 100 वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है. 100 वर्ष किसी भी आयोग के लिए, बहुत लंबी और गौरवशाली यात्रा होती है. UPSC की इस यात्रा ने भारत को गढ़ा है. और उस क्राफ्टिंग में लबासना, एक मजबूत हेल्पिंग हैंड के रूप में दिखा है.

Advertisement
X
LBSNAA में ट्रेनी अधिकारियों को संबोधित करते राजनाथ सिंह.(Photo:ITG)
LBSNAA में ट्रेनी अधिकारियों को संबोधित करते राजनाथ सिंह.(Photo:ITG)

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड के मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA) पहुंचे. 100वें फाउंडेशन कोर्स के समापन समारोह में बोलते हुए उन्होंने वहां ट्रेनी IAS को संबोधित किया और इस दौरान एक गणित का सवाल पूछ लिया. सवाल सुनकर एक बार तो सभागार में मौजूद सभी ट्रेनी आईएएस चकित रह गए. सिविल सर्विसेज के एक दो अफसरों ने गलत जवाब दिया तो रक्षामंत्री ने कहा कि दोबारा कोशिश करने के लिए कहा. 

दरअसल, राजनाथ सिंह ने पूछा, ''किसी व्यक्ति के पास इतना पैसा था कि उसने उसका आधा A को दे दिया. वन थर्ड B को दे दिया, जो बाकी अमाउंट 100 पैसा बचा था वो C को दे दिया. बताइए टोटल अमाउंट कितना था? कोई बता सकता है?'' 

रक्षामंत्री के सवाल पूछते ही सभागार में किसी की आवाज नहीं आई. फिर से उन्होंने एक प्रोफेसर की तरह सवाल को दोहराया. फिर एक ट्रेनी आईएएस ने जवाब दिया- 3000. यह सुनकर रक्षामंत्री ने मंद-मंद मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा कि गलत. फिर से कोशिश करिए. 

सम्बंधित ख़बरें

शहबाज शरीफ के दिवाली मैसेज से उलट आसिम मुनीर का बयान
'सिंध पर राजनाथ के बयान से PAK को लगी मिर्ची, बोला- ये हिंदुत्व के विस्तारवाद की सोच 
पाकिस्तान की सिंध असेंबली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर चर्चा (Photo: Reuters)
सिंध की संसद में राजनाथ सिंह के बयान की चर्चा, CM ने दिया आपत्तिजनक बयान 
Rajnath Singh
'बॉर्डर कब बदल जाए... हो सकता है कल सिंध वापस भारत में आ जाए', बोले राजनाथ सिंह 
Expressing close bonds with Sindhi community in Lucknow
राजनाथ सिंह का सिंध पर बड़ा बयान  
छत्तीसगढ़ में सड़क हादसे के दौरान 5 लोगों की हुई मौत.(Photo: Representational )
बद्रीनाथ हाइवे पर कार-बाइक की टक्कर, दो युवकों की दर्दनाक मौत 

इसके बाद सभागार में एक और आवाज सुनाई दी. जब एक ट्रेनी अधिकारी ने सही जवाब 'सिक्स हंड्रेड' बताया, तो रक्षा मंत्री ने खुद ही गणितीय तरीके से सवाल का समाधान समझाया. 

राजनाथ ने बताया, कुल राशि को A मान लेते हैं. 

Advertisement

राम (अ) को दी गई राशि= A/2 
श्याम (ब) को दी गई राशि= A/3 
दी गई कुल राशि= A/2 + A/3 = 5A/6
शेष बची राशि= A- 5A/6 = 100
इसका हल निकला: A = 600

आस्था और विश्वास का संदेशमैथ्स का समाधान बताने के बाद राजनाथ सिंह ने इस घटना को आस्था और विश्वास से जोड़ा और कहा, "मैथमेटिकल प्रॉब्लम! यानी इस विश्वास के आधार मैंने मान लिया A हो ही नहीं सकता, लेकिन मान लिया कि A है. कभी-कभी आस्था और विश्वास से भी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है, होता है, हो नहीं सकता, होता है, होता रहेगा." देखें Video:- 

बता दें कि 19 सिविल सर्विसेज के 660 ऑफिसर ट्रेनी के साथ 100वां फाउंडेशन कोर्स इसी साल 25 अगस्त को LBSNAA मसूरी में शुरू हुआ था और14 हफ़्ते का यह कोर्स 28 नवंबर को खत्म हो गया.  

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement